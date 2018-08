La in-cultura general

Viral show

El popular presentador de televisió Jimmy Kimmel porta des de fa 15 anys un late show d'aquests on fan entrevistes, gags i treball de camp en clau d'humor. Fins aquí tot normal. En un programa de fa uns dies enviava una reportera a constatar l'aparent fluix nivell en geografia dels nord-americans demanant a la gent que indiqués un sol país en un mapa del món mut; en van dir "Can you name a country? (Pots anomenar un país?) (veure vídeo)". Com era d'esperar diversos vianants van demostrar que no en tenien ni idea i el públic va tronxar-se de riure ridiculitzant els espontanis.

He vist el vídeo i m'ha semblat esperpèntic: no entenc com una persona adulta és incapaç d'anomenar un sol país del món però fent una anàlisi ràpida es podria dir que possiblement se n'ha oblidat perquè no li ha interessat mai més des de l'escola. Una altra teoria és l'egoEUAcentrista que diu que als ianquis se'ls en refum* qualsevol país del món que no sigui la gran Amèrica; sí, és una teoria molt trumpiana però que al llarg de la història els ha servit per enviar milers de joves a països més que llunyans "to kill the yellow man" en nom d'Amèrica com deia l'Springsteen a Born in the USA.

L'educació memorística

Sí, tot això té a veure amb la memorística, o no ho veus així? El debat sobre la necessitat de fer o no fer colzes és candent: la tendència és que no cal memoritzar res quan amb un senzill toc de mòbil pots tenir tota la informació del món però això xoca de cap amb el que seria la cultura general.

Ha d'ensenyar l'escola el que s'anomena cultura general? Hi ha una cultura general? Hi ha uns continguts bàsics que tothom hauria de saber? Sí, oi? Però quins? Qui els marca? Segons el color de cada govern aquesta cultura general va canviant segons les prioritats, o almenys això sembla.

És la ubicació dels països del món un d'aquests continguts que formarien part de la cultura general? Tornem-hi amb la polèmica: hi haurà qui creurà que no és important i hi haurà qui pensarà que són coses imprescindibles, cultura general. Els avis se'n recorden de la llista de "los reyes godos" perquè -potser- la van aprendre a base de jarabe de palo i al llarg de la seva vida els hi ha servit de ben poc. Durant el franquisme es va considerar que memoritzar aquestes foteses formava part de la cultura general que els espanyols de bé havien de saber i si en aquella època haguessin existit els late shows fatxes potser algú hauria estat ridiculitzat per no saber-se la llista sencera.

Amb tot això crec doncs que estem en una transició i que el concepte de cultura general està canviant massa ràpid -gràcies a/ per culpa d'- Internet i la hiperconnectivitat.

El Trivial Pursuit té els dies comptats

O això sembla. Si tens la meva edat (43) segur que quan eres jovenet recordaves ben bé quinze o vint números de telèfon i ara com a molt potser en recordes cinc perquè els tens dins del mòbil i no et cal memoritzar. Estem fent cervells ganduls en aquest aspecte, no creieu? I en el càlcul mental igual. I en tants altres aspectes de la vida quotidiana; quant fa que no desplegues un mapa?

Esperem almenys que les competències adquirides serveixin per compensar les mancances.

* Del verb refumir.