La mala educació que va trencar Espanya

Jordi Roca i Font (Vic, 1975). Sóc mestre per la UAB des del 1996 i treballo a l'escola pública. Penso que la prioritat de qualsevol mestre hauria de ser que els alumnes entrin i surtin amb un somriure i amb un bon dia o bona tarda. He treballat a escoles de diferents tipologies i he tingut alumnes des de P3 a 6è; actualment sóc tutor de cicle superior.

Entenc Internet com a un mitjà ideal per a compartir experiències educatives i per això l’any 2000 vaig engegar “Educació Física, no gimnàstica!”, una de les pàgines web pioneres (en època pre-Google) en recursos educatius on vaig intentar posar el meu granet de sorra per a dignificar aquesta assignatura. Amb la incursió del blogs a la realitat internàutica vaig començar a escriure “Diari MEF, MEF a diari” (2005) on en un principi explicava el meu dia a dia a l’escola però que ara ha evolucionat cap a un blog més de reflexió. Amb tanta activitat he deixat abandonat el web entenent que ja ha fet la seva funció i que té un relleu clar amb desenes de pàgines. Ara estic ficat en un nou projecte que he titulat www.lesticaldia.cat on busco formes de millorar la competència digital dels alumnes. L'any 2010 vaig començar a escriure al Criatures.cat i després a la secció digital de l'ARA.

Sóc soci de la Creu Roja, Osona contra el càncer, Òmnium Cultural i Espiral.

Sóc donant de sang i de medul·la òssia.

Totes les fotos que acompanyen els apunts són meves si no hi indico el contrari.