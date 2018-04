La farsa de Finlàndia?

M'ha arribat a les mans l'article "El hombre que ha desmontado la educación finlandesa: Es un peligro imitarla" que analitza el llibre "Real finnish lessons" escrit per l'investigador suec Gabril Heller Sahlgren i me l'he llegit atentament perquè val la pena.

Es veu que l'any 2000 quan va començar a escampar-se arreu que l'educació finlandesa era la millor del món i es començava a agafar com a referent ja anava de cap a caiguda pel que fa almenys als paràmetres PISA. Heller Sahlgren diu que Finlàndia va pujar qualificacions gràcies a una educació -diguem-ne- tradicional centrada en el professorat i que ara tendeixen, com comencem a fer aquí, a centrar l'educació en l'alumne.

És aleshores l'educació tradicional la clau de l'èxit educatiu?

Certament no ho crec pas però sí que crec que en unes circumstàncies determinades a finals del segle passat com les finlandeses amb una formació i prestigi social molt elevat del professorat van ser clau en aquest èxit, recordem-ho, basat en unes proves PISA fonamentades en termes d'una productivitat potser també molt del segle XX.

Els nostres alumnes treballaran en feines que encara no s'han inventat és la frase recorrent i possiblement és una gran veritat per la qual cosa l'educació tradicional, enfocada a nodrir un mercat laboral tradicional, potser no seria el més adient avui en dia.

Internet canvia les regles del joc

Com ja he dit en d'altres apunts no s'entén el món actual sense Internet "per lo bo i lo dolent" i per tant aquesta xarxa tan invasiva ha canviat els hàbits i la manera de veure i entendre la vida a nivell mundial. Quan avui deixem de banda en gran part la memorització i els continguts que fins fa poc ensenyava l'escola es fa precisament perquè s'entén que Internet ja ens ho diu tot si sabem buscar-ho; avui potenciem les competències que per dir-ho d'una manera entenedora són les capacitats per espavilar-nos en els diferents àmbits de la vida.

Sí, espavilar-se

Porto més de vint anys sent mestre i he llegit centenars de frases educatives de desenes de pedagogs i filòsofs que omplen les xarxes de "memes" però sempre em quedo amb la frase de Maria Montessori que pregona "Qualsevol ajuda innecessària és un obstacle per al desenvolupament"; l'aplico a casa amb les meves filles i a l'escola amb els meus alumnes, crec que és la clau de tot i que pot aplicar-se sempre per fer aflorar les competències que tant estem cercant.