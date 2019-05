Em-prendre pel sac!

Silicon Valley no és el centre del món

Aquest tuit* és del fundador de Jazztel i de no sé quantes empreses més. Resulta que és un súper emprenedor que ha fet fortuna a Silicon Valley i va pel món donant consells als ingenus que es creuen ser candidats a més influencers de la revista Forbes.

El tema és: diria el mateix de Dinamarca amb el danès, de Finlàndia amb el finlandès o de Letònia amb el letó per dir tres idiomes amb menys parlants que el català? No, oi?

A què ve aquest atac al model de normalització lingüística? Com es tradueix "kids being forced to learn Catalan"?

Aquest personatge sap perfectament que el castellà és parlat per tota la població de Catalunya i així ho indica en tuits posteriors on diu que fins i tot ha fet l'esforç d'aprendre català perquè està enamorat de Menorca. Què coi li importa doncs que a l'escola s'ensenyi català si a més a més s'aprèn castellà i els resultats ens diuen que amb un nivell igual o millor que a moltes comunitats monolingües? No serà que la mentida impulsada per alguns polítics ha arrelat a fora de Catalunya amb una força inesperada que fa que gent que ni viu al país ni ha trepitjat mai cap escola catalana opini d'aquesta manera?

Emprenedoria, que guais que som!

Aprofito, ja que hi som, per esmentar que en el nou currículum a l'àmbit autonomia i iniciativa personal s'hi ha sumat el mot "emprenedoria" com qui no vol la cosa, com si cap gran empresa o banc no hi tingués res a veure. Ai, és que sóc massa malpensat.

Copio i enganxo del web oficial del Departament:

"L'àmbit de competència d'autonomia, iniciativa personal i emprenedoria està relacionat amb valors i actituds personals, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement d'un mateix i l'autoestima, l'autocrítica, el control emocional, la capacitat d'elegir, d'imaginar projectes i de convertir les idees en les accions, d'aprendre de les errades, d'assumir riscos i de treballar en equip."

Llegint el tuit del gurú mediàtic jo li posaria un "NA: No assolit" en valors, actituds personals, autocrítica, control emocional, capacitat d'elegir i aprendre de les errades; com a mínim.

AE en negocis, NA en valors. Apa, em-prendre pel sac!

* "Barcelona? Si no tens fills també està bé per negocis de tecnologia. Si en tens, molta gent troba que estan forçats a aprendre català, una pèrdua d'anys en edat educativa. Tot i que el castellà és parlat per 500 milions de persones".