Big Brother Google?

Fa uns dies un grup de famílies va alertar -amb una campanya agressiva als mitjans- dels suposats perills del paquet Google GSuite que fem servir a moltes escoles. La seva manera de posar en qüestió Google for Education és la sempre efectiva de posar la por al cos a les famílies aconsellant que no es signin els formularis que des de l'escola donem per accedir als serveis. Es podria donar la circumstància que hi haguessin famílies que tenen mainada a Instagram amb barra lliure de fotos i tonteries vàries que signen contra l'autorització que des de l'escola es demana amb demostrables finalitats educatives però bé, això ja deuen ser figues d'un altre paner.

Diuen que en tractar-se Google d'una empresa privada que ofereix serveis gratuïts a les escoles hi ha gat amagat en la recopilació de dades. Es pensen que el gegant tecnològic està creant bases de dades dels menors amb finalitats vés-a-saber-què. La paranoia existeix i té molts fonaments a la nostra vida quotidiana on és fàcil topar-te de nassos arreu amb anuncis de neveres l'endemà de consultar-ne preus al mòbil però amb aquest servei concret no va per aquí.

Estem constantment vigilats per grans empreses amb finalitats comercials? Sí.

No hi ha res del tot gratuït? Cert.

Actualment les dades valen més que el petroli? Sí.

Google for Education recopila dades de menors? No. Google registra una escola i aquesta el que fa és configurar el paquet creant i eliminant e-mails o limitant serveis com per exemple Hangouts que suposen un potencial perill. L'escola no dóna a Google cap dada dels menors: ni dates de naixement, ni adreces físiques, ni gustos o altres coses que puguin ser susceptibles de formar part d'una base de dades. Si vol, l'escola no ha ni de donar el nom real dels alumnes per fer l'e-mail, Google no el demanarà mai i quan l'alumne deixa el centre després de 6è totes les dades del Drive i GMail queden eliminades per l'administrador de l'escola. Què hi guanya Google? Fidelització, imatge,..

L'arrel del problema

La Generalitat dóna a cada docent una adreça amb el paquet GSuite de Google amb alguns serveis limitats però no en dóna als alumnes. Cada centre s'ha de buscar la vida per aconseguir que els seus alumnes tinguin accés a serveis com un e-mail o un espai al núvol i l'opció Google for Education és, ara per ara, la millor opció. L'escola ha de pagar un domini propi i demanar a Google el servei, aquí el Departament d'Educació no hi pinta res. La Generalitat s'estalvia una pasta que pot utilitzar -per exemple- per malgastar amb programes d'introducció del mòbil a les aules o en el pagament dels concerts a les escoles d'elit.

Tot plegat és una contradicció tan descarada que fins i tot em fa cosa explicar-la. Ens trobem amb un currículum amb competència digital que per complir-lo necessites que el centre compri un domini i es faci un GSuite o que demani a les famílies que falsifiquin l'edat dels seus fills per accedir a un Gmail "clàssic" com es feia sobretot abans de Google for Education.

Hi ha altres alternatives lliures? Suposo que algunes n'hi deu haver però que incloguin un e-mail, una porció de núvol amb Drive, un Sites fàcil de crear i tots els serveis de l'Office inclosos sense cost a part del pagament anual del domini ho dubto molt.

