Ganduls, incívics i estúpids

Qualsevol persona mínimament intel·ligent no compraria un producte com el de la foto almenys per tres motius:

El primer i més important és l'aberració medioambiental que suposa per la quantitat de plàstic usat.

En segon lloc l'insult a la intel·ligència que és que t'hagin de pelar una cosa tan senzilla de pelar com una cabeça d'alls. Quant temps pots estalviar? 10 segons?

En tercer lloc el preu que per barat que sigui serà molt més car que comprar alls com els de tota la vida en malla per exemple.

El tema és que si una empresa es dedica a vendre això significa que hi ha un conjunt de població disposat a comprar-ho i aquí és on ha d'intervenir l'educació. L'escola té la missió d'evitar que algú, quan sigui consumidor, es plantegi comprar estupideses com aquesta i certament crec que avui en dia l'educació en el futur consumidor no es fa o no es fa tan bé com s'hauria de fer. Sent malpensat us diré que a segons qui ja li interessa que els futurs consumidors no siguin responsables en les seves futures compres però els mestres responsables hem d'evitar que això passi.

A classe amb el meu sisè he fet la tàctica que acostuma a funcionar quan vull que obrin debat: els poso la imatge al projector i espero que les idees surtin per sí soles. Han començat dient que s'ha de ser gandul per comprar una cosa així però finalment també han arribat a la conclusió ecològica -i lògica- que és que cal estalviar plàstics; quin sentit té que al súper no et donin bosses i que et compris això?