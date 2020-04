Com es prepara la selectivitat des de casa?

Una de les primeres mesures del confinament amb la irrupció del covid-19 va ser el tancament d’escoles i instituts. Aquesta situació ha agafat 30.000 alumnes de segon de batxillerat tancats a casa, amb classes online i recursos per avançar temari pel seu compte. La previsió és que la selectivitat es faci els dies 7, 8 i 9 de juliol, “sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti”, assegura Mar Camacho, directora general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital. El Consell Interuniversitari de Catalunya també ha acordat “flexibilitzar el format de les proves”, tenint en compte que no s’haurà pogut “impartir la matèria de manera presencial”, segons Camacho. En una pròxima reunió de la comissió d’accés i afers estudiantils (CAAE) caldrà resoldre per quan es fixarà el calendari de tràmits i les dates de les convocatòries extraordinàries de les PAU.

En tot cas, de moment no s’ha previst l’opció de no fer-la. Sembla que les proves PAU s’adaptaran a la situació d’excepcionalitat, és a dir, donaran més flexibilitat en les opcions de les respostes per evitar perjudicar els alumnes pels continguts que no hagin pogut cursar. Però les proves es faran, a diferència d’altres països afectats per la crisi sociosanitària del coronavirus, que han pres mesures just en la direcció contrària. A França s’ha anunciat una cancel·lació definitiva, que se substituirà pels resultats avalats per l’avaluació contínua dels estudiants, i la nota correspondrà a la mitjana dels resultats. El Regne Unit ha pres una decisió semblant, mentre que Itàlia no prendrà una decisió definitiva fins al 18 de maig.

CLASSES A CASA

L’Eva Ferrer és estudiant de segon de batxillerat de l’Institut Les Marines de Castelldefels. Té disset anys i necessita una nota molt alta per entrar al grau en estudis globals de la Universitat Pompeu Fabra. El confinament obligatori l’ha tancat a casa durant aquestes setmanes. Fa servir l’estudi familiar per separar l’espai de treball de la seva pròpia habitació, “així ho separo mentalment”, però l’angoixa pensar que haurà de fer la selectivitat “amb tot això a sobre”. Els primers dies, com tants altres estudiants, la situació la va agafar “molt desprevinguda”, i ara ho va trampejant “avançant temari amb deures que ens fan fer, mirant llibres, seguint temaris pel Classroom o el Google Meet”. Reconeix que “és més complicat i requereix més temps”, perquè “t’has d’esforçar més per entendre-ho per tu mateixa” i, si li queda algun dubte, recorre al suport del professor a través del mail.

“Estudiar així és més complicat i requereix més temps” Eva Ferrer - Estudiant de 2n de Btaxillerat

“Si bé en un primer moment la instrucció era no avançar matèria, hem anat avançant a poc a poc i consolidant feines fetes”, explica Xavi Ros, director de l’Institut de Matadepera. Les primeres setmanes també van agafar el centre amb la necessitat d’adaptar-se sobre la marxa a una situació totalment imprevista, “sabent que teníem els nanos molt atabalats davant la perspectiva de no saber com seria la selectivitat”.

La Vinyet Blasi, estudiant de segon batxillerat de l’IES Matadepera, explica que les primeres setmanes de confinament li van resultar “un caos” perquè “no m’organitzava, em distreia amb el mòbil, em feia el berenar, mirava la tele i mil distraccions més. Les dues primeres setmanes malament, però em vaig conscienciar i em vaig imposar un calendari amb dues hores de feina al matí i dues a la tarda amb assignatures diferents”. La rutina li va anar bé per concentrar-se, sentir-se més pautada i seguir les tasques per fer que enviaven els professors, marcant-se dates d’entrega. El director també reconeix que les primeres setmanes han sigut com un assaig-error, per superar connectivitats, desconnexions emocionals i disponibilitat d’equips: “La parada de Setmana Santa ens ha anat bé per poder-nos organitzar i tenir més perspectiva del temps de prova”.

Amb l’arrencada del tercer trimestre, diu, “comencem a donar pautes: feines que hi ha per fer a través de la coordinadora de nivell, contacte en tutories amb els alumnes, donant espai per prioritzar les matèries que els convenen per a la selectivitat”. I per fer-ho fan servir plataformes com el Classroom, que permet fer videoconferències i trucades.

Aquest curs sempre és complicat i ara s'hi suma l'angoixa i la desinformació

La Vinyet diferencia les tasques “avaluables” d’aquest tercer trimestre i es resigna a pensar que tothom s’haurà d’adaptar a “un final de curs, perquè encara no sabem com serà” i a la perspectiva de fer una selectivitat “després d’estar quatre mesos a casa treballant pel nostre compte”, sospira. I és que “la selectivitat sempre fa por perquè sembla que t’hi juguis el futur”, admet l’Eva, tot i que porta una bona mitjana del batxillerat.

Xavi Ros, director de l'Institut de Matadepera, també reconeix que l'últim curs de l'institut "és de sempre angoixant, perquè els alumnes tenen molta pressió, de natural". En molts casos "ja saben a què aspiren i tot pesa", però ara s'hi suma "l'angoixa i la desinformació, i els falta la tranquil·litat emocional". Per això, suggereix que els docents "han d'ajudar a promoure l'autonomia però també a relaxar-los perquè la situació d'incertesa és global". "Tenen por i és normal, perquè a la selectivitat tots els alumnes competeixen entre ells per optar als graus de les universitats".

El departament d'Educació ha desplegat un projecte d'equitat digital per poder garantir equipaments i connectivitat a l'alumnat de final d'etapa

En aquestes circumstàncies, el departament d'Educació ha desplegat un projecte d'equitat digital per poder garantir equipaments i connectivitat a l'alumnat de final d'etapa (sisè, 4t d'ESO, 2n de batxillerat i finals de cicles formatius), així com per a l'alumnat dels centres de màxima complexitat. "Aquest projecte ha suposat el desplegament de 26.000 connectivitats i la disposició de 10.000 equips per lliurar en préstec", afirma Mar Camacho. A més, els centres ja disposaven d'un "entorn virtual d'aprenentatge" per acompanyar "professorat i centres" en l'ensenyament a distància. Pel que fa als alumnes de batxillerat, l'Institut Obert de Catalunya disposa de "més materials per posar a l'abast dels alumnes".

El que és clar és que la selectivitat d'enguany seran unes proves en circumstàncies extraordinàries i sense analogies que valguin d'exemple. S'haurà d'estar al cas com la pressió i la incertesa d'aquests mesos influeix en el final d'etapa de tota aquesta generació d'alumnes a qui el coronavirus ha fet acabar l'últim curs d'escola i institut a casa.