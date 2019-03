En un país on 1 de cada 4 menors de 10 anys té un mòbil i prop del 90% té accés a Internet, segons l'INE, estan els pares espanyols preocupats pels riscos que suposa Internet per als seus fills? Pornografia,

ciberbullying, grooming, addicció als videojocs... Què inquieta més a les famílies espanyoles? Augmenta o disminueix el grau de preocupació conforme creixen els fills, encara que l'ús de les noves tecnologies sigui

major? Quin nivell de conscienciació posseeixen els pares sobre l'ús d'Internet que fan els seus fills? Utilitzen les famílies espanyoles algun tipus de protecció o control en l'ús que fan els seus fills de les tecnologies?

Per donar resposta a aquestes i a altres qüestions sobre la conscienciació de les famílies sobre els riscos d'Internet per als menors i les mesures utilitzades per a protegir-los, recentment s'han presentat els resultats del primer estudi de “Menors i Internet: l'assignatura pendent dels pares espanyols”.

Segons recull aquest estudi impulsat per Qustodio, una plataforma de seguretat i benestar digital, 6 de cada 10 famílies no consideren necessari controlar l'ús que els seus fills i filles fan d'internet. En aquest sentit, només el 26% dels pares espanyols fan servir alguna eina de control parental, i les mesures que més prenen són la limitació temporal de connexió i la copresència.

Els perills de la xarxa

Entre les principals preocupacions de pares i mares d'adolescents a partir de 12 anys que recull l'estudi, destaca el ‘grooming’, l'entrada en contacte amb adults desconeguts a través de la xarxa. En el cas dels infants d'entre 5 i 11 anys, l'assetjament a través de la xarxa, el ciberbullying, és un dels aspectes que més amoïna, mentre que l'accés als continguts pornogràfics, és la principal preocupació a partir dels 9 anys.

Cal tenir present que el 90% dels infants d'entre 4 i 10 anys tenen accés a internet i un de cada deu ja té mòbil. Un accés a la xarxa generalitzat que provoca que moltes famílies no siguin conscients dels perills de la xarxa i només en vegin les oportunitats. Segons denuncia l'autor de l'estudi, Manuel Bruscas, molts pares no tenen percepció del perill perquè no són conscients dels casos de grooming o bullying que es produeixen.

Segins dades de l'informe, només el 26% de les famílies admet utilitzar eines de control parental, mentre que el gest de protecció més habitual passa simplement per vigilar el consum d'internet, principalment a través d'una limitació temporal o supervisant els continguts que visualitzen els fills.

Els casos de ciberassetjament o de grooming, quan adults desconeguts entren en contacteamb els menors és un fenomen a l'alça i això ha fet que s'hagi convertit en la major preocupació pels pares, seguit del ciberassetjament i la pornografia, en funció de la franja d'edat. L'accés als continguts violents preocupa menys, però sobretot als pares de nens d'entre 5 i 8 anys. Els responsables de l'estudi també alerten de l'augment de les addiccions a les noves tecnologies.

En aquest context, els responsables de l'estudi aposten per una millor formació dels pares en matèria digital i en potenciar l'acompanyament als menors com un element més de l'educació. Des de Qustodio també es destaca que cal una estratègia compartida entre les famílies i les escoles a l'hora d'acostar o generalitzar l'ús de les xarxes entre els menors per no entrar en contradiccions.