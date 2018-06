Dia 2 del Campus de Periodisme de l’ARA: aprenem a fer fotografies i a contrastar informació

Una de les coses més boniques de ser periodista és la possibilitat d’accedir a mons i persones que no tenen res a veure amb el nostre dia a dia. Aquest dimarts, segon dia del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, els nois i noies que hi participen ho han comprovat de primera mà. De bon matí, els Bombers de la Generalitat els han obert de bat a bat les portes del Parc de Bombers del Prat de Llobregat perquè poguessin fotografiar en viu i en directe com són unes pràctiques habituals al cos: els han ensenyat les instal·lacions, el vestuari i, fins i tot, el funcionament de la mànega d’escuma.

Abans de fer el reportatge fotogràfic, coordinat pel cap de fotografia de l’ARA, Xavier Bertral, el tècnic de formació de Casanova Foto Roberto Alcaraz ha impartit als nens un taller sobre l’ús de les càmeres, cedides per la mateixa casa de fotografia. Les millors imatges, seleccionades per Bertral, es publicaran aquest dimecres a l’ARA Mirades.

Un segon grup, mentrestant, ha participat en un taller de reporterisme, impartit per Selena Soro, en què els nois i noies del Campus han hagut de completar una gimcana a través dels carrers del barri de Sant Cosme per contrastar unes informacions confuses –algunes directament falses– que la periodista Rita Skeeter, personatge de 'Harry Potter i el calze de foc', els ha fet arribar. Així, els joves han descobert que les Dones Sàvies de Sant Cosme no són unes bruixes del segle XII ni tampoc unes monges d’un convent, tal com insinuaven les pistes de Rita Skeeter. Gràcies a les seves indagacions, els participants del Campus han aconseguit localitzar cinc dones sàvies i les han entrevistat, fet que els ha permès verificar que en realitat són una associació de veïnes de Sant Cosme que des dels anys 70 batallen per millorar el barri.

Els nois i noies comparteixen la informació que han descobert durant la gimcana



Les pistes de Rita Skeeter també han portat els nois i noies del Campus a descobrir qui són els Espigoladors. A través de les seves investigacions, han descobert que no van ser un grup de trobadors i joglars de l’Edat Mitjana, sinó que en realitat són una associació sense ànim de lucre que lluita des de Sant Cosme contra el malbaratament alimentari, aprofitant els aliments que els supermercats o els pagesos rebutgen i donant-los a entitats com el Banc dels Aliments i la Creu Roja. Gràcies a l’entrevista que han fet a l’espigolador Marc Farrés, els nens han esbrinat també que de les fruites i verdures imperfectes se’n fan melmelades i cremes, i que les imperfeccions depenen dels ulls amb què les miris.

Les noies descobreixen qui són els Espigoladors de Sant Cosme



Demà els aprenents de periodista faran una visita al diari ARA i a Ràdio Estel, i dijous aprendran a fer un programa de televisió i faran un taller de YouTube amb responsables de Google. Divendres dedicaran el matí a preparar un especial informatiu sobre el Campus que presentaran, en directe, dissabte a la tarda davant de les famílies. Ahir els participants van poder gaudir de tres tallers de ràdio i van aprendre a cantar els gols de la mà del periodista Antoni Bassas. En total, al Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, que se celebra al Centre Esplai del barri de Sant Cosme, al Prat de Llobregat, hi participen 44 nens, 18 nois i 26 noies.