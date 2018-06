Dia 1 del Campus de Periodisme de l'ARA: Antoni Bassas ens ensenya a cantar els gols

Són les 10 del matí i els periodistes Antoni Bassas i Toni Padilla entren a l’auditori de la seu de Fundesplai, al barri de Sant Cosme (el Prat de Llobregat). A fora, esperen impacients una quarantena de nens i nenes de dotze a catorze anys que participen en el primer Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, que va arrencar ahir i s’allargarà fins dissabte, amb tallers pràctics de ràdio, televisió, fotografia i premsa, però també amb les activitats lúdiques habituals d’unes colònies d’estiu: una passejada en bicicleta fins al Delta, 'paddle surf' o tir amb arc.

El primer taller periodístic, que els nens encaren amb nervis, no pot ser més emocionant. Antoni Bassas demana “10 valents” per sortir a l’escenari i improvisar una connexió en directe per donar el minut i resultat dels últims partits que es van jugar a la Lliga de Primera Divisió. I, amb el micròfon de mà en mà, de seguida arriben les primeres lliçons: “És important vocalitzar”, avisa Bassas. “La pedra que us farà entrebancar pot ser en qualsevol paraula, així que vocalitzeu, vocalitzeu”.

Després el periodista els posa una prova encara més difícil: locutar alguns dels grans gols que han fet història: el de Messi contra el Getafe el 2007 o el d’Ibrahimovic contra Anglaterra el 2012. “Heu d’aconseguir que els oients puguin imaginar-se una cosa que no poden veure”, els anima. I, per petició popular, també ell acaba locutant un gol de Messi, davant la mirada il·lusionada dels nois i noies que l’observen a primera fila. “Senyor Toni, som molt fans seves, podem demanar-li un autògraf?”, li proposaran després un grup de tres noies que l’esperen amb la llibreta i el bolígraf en mà.

L’ultima prova, a càrrec de Toni Padilla, cap d’Esports de l’ARA, és una roda de premsa, en què els nens fan de periodistes i ell fa de Cristiano Ronaldo. Es pren el seu paper tan seriosament, que els joves no poden evitar riure quan els contesta que ell és el més guapo, el més ric i el més bo. Però també té temps per regalar-los alguns dels seus millors secrets de periodista, que comparteix generosament: “Quan feu preguntes heu de fer les preguntes que l’entrevistat vol sentir, però també les que no”, reivindica. I continua: “Com a periodistes, us heu de preguntar sempre el per què de tot. A mesura que us feu preguntes comenceu un camí que no sabeu on acaba, i això és el més bonic. A la universitat us ensenyaran a locutar millor, a escriure millor, però la curiositat, la curiositat ja la teniu, i això és el més important”, conclou.

Després d’acomiadar-se dels dos periodistes –i demanar-los més autògrafs–, els joves participants del Campus es planten davant dels micròfons en un estudi mòbil organitzat per Ràdio Estel, en un segon taller de ràdio impartit per la periodista de l’ARA Aure Farran, que dona als nens els trucs per desfer-se dels nervis del directe, com ara donar voltes al bolígraf i gesticular amb les mans, aprofitant que ningú els veu.

Els tallers periodístics s’allargaran durant tota la setmana, fins a l’informatiu final que tindrà lloc dissabte davant de les famílies, on els nois i noies entrevistaran en directe una coneguda actriu. Demà els aprenents de periodista sortiran al carrer per fer un reportatge fotogràfic amb els Bombers de la Generalitat, a càrrec del fotògraf Xavier Bertral, i participaran també en en una gimcana en què faran de petits reporters. Dijous aprendran a fer un programa de televisió i faran un taller de YouTube amb responsables de Google, just després de fer una visita a Ràdio Estel i al diari ARA, del qual, qui ho sap, potser d’aquí uns anys seran els periodistes estrella.