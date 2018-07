Ens acompanyeu al cinema?

Del 16 al 20 de juliol, de 10.00 a 14.00 hores, educadors, docents, famílies, estudiants i qualsevol persona interessada en l’educació ens podeu acompanyar, si voleu, al cicle de cinema i educació que coordinaré al CaixaForum de Barcelona.

Creat fa dos estius per Carles Capdevila, en col·laboració amb EduCaixa i el magazine 'Catorze', el primer any portava per títol 'Mestres de pel·lícula', i el protagonista de cada una de les cinc pel·lícules era un mestre. Vaig tenir el goig d’assistir com a experta en una de les sessions, amb la pel·lícula 'Professor Holland', i com a públic en algunes de les altres. L’estiu passat va tenir lloc la segona edició, que malauradament no va poder encapçalar en Carles, i va ser dirigida per un altre gran mestre, Jaume Cela. El títol va ser 'Educadors de pel·lícula', fent extensible a la família i l’entorn el paper d’agents educadors. Hi vaig participar també com a convidada, amb la pel·lícula 'La família Bélier'.

Aquest estiu en conduiré la tercera edició, que presentarà un any més Gemma Ventura i que porta per títol' Emocions de pel·lícula'. L’educació emocional serà l’eix al voltant del qual girarà el debat amb el públic i els experts convidats, que ens ajudaran a mirar les emocions des de diferents perspectives. El dilluns 16 veurem Estiu 1993, amb Jaume Cela, sobre la manera de tractar la mort i el dol amb les criatures. El dimarts 17 serà el torn de 'Wonder', amb Anna Carpena, per parlar sobre el poder de l’amabilitat, l’autoestima i el bullying. El dimecres 18 veurem 'La lengua de las mariposas', amb Joan Manuel del Pozo, sobre la llibertat i el respecte per l’educació. El dijous 19 'Diarios de la calle', amb Rosa Vilaseca, sobre l’empatia i el fet de saber mirar dins dels alumnes. I el divendres 20, 'Billy Elliot', amb Cristina Gutiérrez, sobre els somnis, la vulnerabilitat i la resiliència. Es pot assistir a sessions soltes o a tot el cicle sencer, i l’activitat està reconeguda pel departament d’Ensenyament.

Recordarem en Carles, el seu llegat i el seu mestratge, i farem el que tant li agradava fer: reconèixer la gran tasca que fan els mestres, agrair-los aquest temps que dediquen a formar-se, donar-los veu, reflexionar i emocionar-nos, encomanar-nos entusiasme, gaudir i aprendre junts, amb el desig de fer millor la nostra feina i millorar l’educació.