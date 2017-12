Un de cada tres usuaris d'internet és un nin

Els nins cada vegada tenen més presència a internet –un de cada tres usuaris del món és un nin-, però les mesures per a protegir-los dels riscos del món digital i garantir que accedeixin a un contingut segur són molt escasses.



Ho reflecteix l'informe anual més important d'UNICEF, El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital, que per primera vegada analitza com afecta la tecnologia digital les vides dels nins, tant pels seus perills com per les oportunitats que els ofereix. Segons aquesta publicació, els governs i el sector privat no han seguit el ritme del canvi i han deixat els nins exposats a nous riscos i perills. Alhora, milions de nins desfavorits han quedat enrere.

La tecnologia digital ofereix als nins més desfavorits –fins i tot als que creixen en la pobresa o estan afectats per situacions d'emergència humanitària– beneficis com ara l’accés a informació i l’oportunitat d’adquirir noves aptituds o de disposar d’una plataforma per connectar-se i comunicar els seus punts de vista.



Però l'informe també reflecteix que milions de nins no tenen accés a internet. Al voltant d'un terç dels joves del món, 346 milions, no estan connectats. Això agreuja les inequitats i en redueix la capacitat per participar en una economia cada vegada més digital. “A Benín, molts de nins i joves no tenen accés a la xarxa”, explica Emmanuella, de 15 anys. “Jo m'he vist en moltes situacions en les quals no tenir accés a internet m'ha suposat un problema. Això ens situa en desavantatge respecte dels altres joves”.



L'informe 'Estado Mundial de la Infancia' aborda la manera com internet ha augmentat la vulnerabilitat dels nins davant riscos i perills com ara l'ús inadequat de la informació privada, l'accés a continguts perjudicials i l'assetjament cibernètic. La presència generalitzada de dispositius mòbils fa que l'accés dels nins a la xarxa estiga menys supervisat i siga potencialment més perillós; a més, xarxes digitals com ara la ‘web fosca’ i les criptomonedes faciliten formes d'explotació i abús com ara la tracta i la difusió de pornografia infantil ‘feta a mida per a l'usuari’.