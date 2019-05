3 de cada 10 dones avorten de forma natural durant el seu primer embaràs

La relació entre la histeroscòpia (procediment clínic que permet als ginecòlegs veure l'interior de l'úter amb una endoscòpia) i la reproducció ha centrat la segona edició del Congrés Mundial d'Histeroscòpia (CMH), que es va celebrar la setmana passada a Barcelona i al qual van assistir més de 1.000 ginecòlegs de tot el món.

Un dels temes abordats és que, segons els presidents del congrés, tres de cada deu dones que es queden embarassades per primera vegada pateixen un avortament natural, cosa que planteja moltes preguntes i dubtes sobre les possibles causes. En aquest sentit, els avenços i innovacions en el camp de la histeroscòpia permeten als professionals realitzar un diagnòstic més precís i oferir més respostes a les dones que han passat per aquesta situació. "Quan es produeix un avortament espontani, la histeroscòpia permet analitzar l'embrió, realitzar una biòpsia per veure si hi ha hagut algun problema genètic o de malformació, de manera que podem proporcionar una resposta a la dona del per què de l'avortament", explica el professor Sergio Haimovich, responsable la Unitat d'Histeroscòpia de l'Hospital del Mar de Barcelona i copresident del congrés. A més, els professionals poden veure en quina zona de l'úter estava implantat l'embrió per realitzar un raspat només en aquesta zona concreta sense afectar la resta de l'òrgan. Un cop finalitzat el raspat, els ginecòlegs s'asseguren que no queden restes, amb la qual cosa s'evita que la pacient hagi de tornar a la consulta i hagi de tornar a passar per aquest procediment.

Segons el doctor Alonso Pacheco, de la Unitat d'Histeroscòpia del Centre Gutenberg de Màlaga i copresident del congrés, "la histeroscòpia ha suposat un avenç en l'estudi de la reproducció perquè permet examinar, amb més precisió que altres tècniques, l'interior de l'úter i l'endometri per detectar anomalies morfològiques i malformacions uterines i corregir-les per millorar resultats reproductius". A més, com que es pot realitzar a la consulta i sense anestèsia –cosa que redueix molt els temps i els costos–, ja hi ha molts hospitals que la integren en el diagrama de flux del diagnòstic.

Preservar la fertilitat en càncers d'endometri inicials

Un altre avenç que permet la histeroscòpia és preservar la capacitat reproductiva en dones joves que tenen un càncer d'endometri en les seves fases inicials, és a dir, amb tumors superficials i que no han perforat més d'un 50% de la paret de l'endometri. Si bé aquest tipus de càncer és més prevalent en dones que ja han arribat a la menopausa, Pacheco destaca que "en dones més joves que volen ser mares la histeroscòpia permet eliminar el tumor, mantenir-se amb tractament mèdic fins l'embaràs i, després de l'embaràs i el part, realitzar la intervenció per extreure l'úter". A més, assenyala que" la histeroscòpia és un procediment molt precís i amb uns marges de seguretat molt elevats que permet realitzar una cirurgia menys invasiva per extirpar el tumor, amb la qual cosa es redueixen reduint els riscos i s'afavoreix que la dona es pugui quedar embarassada una vegada finalitzat el tractament".

Des de l'edició del 2017, el grup de treball del congrés ha desenvolupat importants projectes a escala mundial, com la unificació dels criteris clínics diagnòstics per detectar de forma més senzilla la inflamació crònica de l'endometri. "En un 15% de les parelles que no aconsegueixen un embaràs, la causa és desconeguda. Però sí que sabem que en un 40% hi ha una infecció crònica de l'endometri, una patologia asimptomàtica que únicament pot detectar-se mitjançant la histeroscòpia. "Amb aquests nous criteris diagnòstics ajudem a millorar la detecció d'aquest tipus d'infecció", assegura Haimovich.

Durant el congrés també s'han presentat els resultats d'un estudi multicèntric realitzat en 11 centres de tot el món a partir de més de 200 intervencions que demostra que no cal extreure totalment el mioma uterí (una patologia que afecta entre el 70% i el 80% de les dones) sinó que n'hi ha prou amb alliberar-lo de la paret de l'úter i deixar que s'elimini de forma natural mitjançant la menstruació. "Això suposa una revolució, perquè la intervenció per extreure un mioma de 3 o 4 centímetres dura aproximadament una hora i mitja. Simplement alliberant-lo de la paret de l'endometri escurcem el temps d'intervenció".

En un 15% de les parelles que no aconsegueixen un embaràs, la causa és desconeguda

Finalment, sota el lema 'El meu histeroscopi és el meu estetoscopi', el grup del CMH va iniciar l'any passat una campanya per estendre la pràctica de la histeroscòpia entre els ginecòlegs de tot el món, ja que es calcula que actualment només la realitzen entre un 10% i un 15% dels professionals. En concordança amb aquest objectiu, han posat el focus en països menys desenvolupats com la Xina o l'Índia, on han difós la tècnica i han facilitat l'accés a l'instrumental necessari.