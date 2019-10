L'Institut Català de la Salut (ICS) ha posat en marxa dos grups innovadors de suport al deslletament respectuós, els primers que s'han creat a Catalunya. "La intenció del grup de suport al deslletament és la d'oferir a les famílies amb lactants de més de 6 mesos d'edat un espai de trobada per compartir, amb altres persones que estan en la mateixa situació, les emocions, els dubtes i els neguits que desperta aquesta etapa", explica la Sònia Garcia, llevadora i facilitadora del Grup de Suport a la Lactància de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Esquerra de la Gerència Territorial de Barcelona Ciutat de l'ICS. Aquest grup innovador a l'atenció primària de l'ICS va començar al CAP Manso de Barcelona i, a causa del seu èxit, es va crear també al CAP Numància de Barcelona. En els dos casos, gràcies a la cessió d'espais comunitaris. Actualment s'està estudiant la possibilitat d'estendre'l a la resta de territoris.

Els grups de suport de deslletament respectuós es van iniciar per una necessitat detectada en els grups de suport a la lactància materna dels CAP: "Em vaig trobar amb moltes famílies que tenien dificultats per trobar referents en grups de suport d'inici a la lactància o de manteniment dels primers mesos, per exemple, perquè tenien nadons més grans, volien deslletar o havien començat a treballar". Al trobar-se amb un grup força nombrós de famílies, l'ASSIR va iniciar els mesos de juny, setembre i novembre del 2018 tres proves pilot, que van impulsar la consolidació dels dos grups, creats a partir del gener del 2019. Des de llavors, un dia al mes tenen lloc les sessions dels grups de suport al deslletament respectuós, a càrrec d'una llevadora de l'ASSIR que intervé quan és necessari. Els grups els formen famílies amb lactants grans que estan interessades en parlar amb altres pares i mares sobre la regulació de la lactància, la conciliació amb la feina remunerada, la lactància durant la gestació i la lactància en tàndem, o que estan pensant en deslletar.

Els centres d'atenció primària de l'ICS compten des de l'inici de l'embaràs amb un seguit de recursos destinats a ajudar a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb la lactància materna, per exemple, els problemes i el dolor quan s'alleta, la conservació de la llet, la duració de les preses, la incorporació a la vida laboral o el deslletament. Són els equips de pediatria i de l'ASSIR els que s'encarreguen de proporcionar a les famílies la informació necessària sobre l'alletament en espais com ara l'assessorament a la consulta, els grups de preparació al naixement, els grups de preparació a la paternitat Canviem-ho i, després del part, en els grups de suport i els tallers de lactància, les consultes obertes d'alletament i, ara, també els grups de suport al deslletament respectuós.

Com deixar de donar el pit sense que sigui traumàtic

"El deslletament respectuós és donar fi a la lactància de manera que sigui respectuosa tant per a la mare com per al lactant", apunta la Sònia. De fet, aquesta etapa és una més del desenvolupament dels infants i ha de ser acompanyada amb amor i paciència, sense acabar-la de manera sobtada, tenint en compte els temps de les dues parts.

La decisió de fins quan alletar, per tant, correspon a la família, i s'ha de fer respectant les necessitats del cos i del lactant. Molt sovint la mare que opta pel deslletament és per motius de salut o de feina, pel final de la baixa maternal, quan se sent desbordada, perquè ho desitja o per qualsevol altre motiu particular. No obstant això, les necessitats de l'infant poden ser diferents de les de la mare, pel contacte, l'afecte, el consol i la seguretat que li suposa l'alletament més enllà de l'aspecte nutricional. Per tant, depenent del lactant, el fet de deixar de donar el pit pot ser més o menys complicat.

És un procés, doncs, que implica canvis molt importants per a tota la família; per això, grups de suport com aquests són tan necessaris a l'hora de poder afrontar aquesta etapa amb l'ajuda d'altres mares, pares i personal sanitari.

Aquests grups de suport al deslletament s'inscriuen dins els 806 grups de postpart i alletament de què disposa l'ICS, als quals l'últim any han assistit 10.834 puèrperes (dones que fa poc que han tingut el fill). També en els 1.537 grups de preparació al naixement que hi ha actualment (i on també es poden resoldre dubtes sobre l'alletament) han participat 17.981 gestants. En total, l'any 2019 s'han atès als ASSIR de l'ICS 45.202 gestants, de les quals 31.507 han complert la desena setmana d'embaràs i 29.869 han parit.