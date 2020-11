La simplicitat: una nova forma de viure

No es tracta d’una moda, no: quant més simplifico la meva vida més feliç soc! A més, es quelcom que crea addicció. Tu saps com et sents de lleugera quan et treus coses de sobre? I com et sents de lliure quan tens espai per viure? El fet és que l’equilibri alimenta i l’encant nodreix.

L’ordre i l’harmonia son essencials per existir. Si l’espai que habitem esta endreçat, sentim el nostre cap millor moblat. Quanta pau ens transmet un lloc on tot quant hi ha es essencial, bell i útil. Que bé que ens fa sentir passejar la mirada per una superfície clara, neta i resplendent. Ens fa sentir com a nous! Ens suggereix un món ple de possibilitats i ens inspira un univers de coses per fer.

Sembla que haguem crescut amb la idea que quant més millor. Tanmateix, la nostra saviesa interna ens està demanant un descans. No podem carregar amb tant de pes. No podem dividir la nostra atenció i energia entre tants objectes. Necessitem enfocar-nos en el fonamental. Necessitem invertir el nostre temps i presència en el més important en la vida.

Toca despertar i atrevir-nos a canviar el paradigma. Necessitem el vital, allò que ens proporciona benestar i salut. No més. Tenir espai per desplegar el nostre potencial és primordial. La nostra creativitat és tan gran, tant ampla i tan voluminosa que requereix tot el lloc possible per expressar-se i manifestar-se amb tota la seva magnificència.

Hem de començar a valorar el buit prenyat de possibilitats com un gran luxe que està a les nostres mans aconseguir. I prioritzar allò que ens fa sentir realment bé, com la bellesa instal·lada en la nuesa, l’esplendor inherent a la senzillesa, la lleugeresa d’un espai cuidat, la vida que flueix en aquelles llars on tot el que hi ha té un significat.

M’agrada pensar que no visc en un magatzem de possessions, sinó que casa nostra és un espai on sentir-nos a gust i dur a terme les activitats que gaudim fer. És una casa que ens dona ales, que no carrega el seu pes sobre nostre, fent-nos sentir més feixucs. El lloc on habitem ha d’estar al nostre servei, no al servei dels objectes que ja no necessitem.

Per aquest motiu, ara em toca pensar-m’ho molt bé abans d’adquirir alguna cosa, no fos cas, que, com vaig llegir fa temps, no acabés aquella cosa posseint-nos a nosaltres, robant-nos espai, temps o atenció. És molt fàcil desfer-nos del que tenim: ho regalem, ho venem o ho llancem. El veritable repte és transformar-nos en aguts escollidors, ser sibarites i tenir la capacitat d’acollir a les nostres llars exclusivament allò que ens aporta una veritable millora. Desenvolupar un sisè sentit seleccionador i tenir l’agilitat d’adquirir amb consciència i saviesa, més que per impulsivitat i caprici.

Haurem de saber dir-nos que no. Haurem de desenvolupar l’habilitat de renunciar al plaer instantani per apostar per el benestar a llarg termini. Haurem d’aprendre a valorar el veritablement important. Haurem de saber-nos omplir del que realment ens aporta felicitat: moments, experiències i persones Haurem de sentir-nos satisfets amb el que ja tenim. Haurem de fer treballar la creativitat i trobar el gaudi en alternatives més ecològiques. Haurem de ser valents i transformar les creences amb les que ens hem criat. Haurem de ser pioners i instaurar una altra manera d’existir: més lliure, més despresa, més sublim.