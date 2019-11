L’emergència climàtica per Nadal

Abans de que comenci la campanya publicitària nadalenca, abans que ens impregni de l’afany boig de consumisme, vull fer un apunt. Estem en estat d’emergència climàtica: es absolutament necessari que protegim cada arbre que existeix, que evitem produir més deixalles, i que, per sobre de tot aturem el malbaratament dels recursos del planeta.

Abans de comprar productes nous mirem si existeixen els mateixos de segona ma. Al Wallapop hi ha joguines noves o com noves a molt bon preu. En comptes d’adquirir els regals a grans superfícies mirem d’invertir els nostres diners als artesans o a persones que revenen allò que no necessiten. A les llibreries Re-read, per exemple, hi ha tones i tones de llibres de segona mà excepcionals. Per què tallar nous arbres per fabricar paper si els llibres ja estan impresos, esperant una segona vida?

També podem regalar experiències: un taller d’hípica, un massatge, una excursió guiada, un taller de cuina, etc...fem córrer la imaginació! Què es el que ens fa més feliços?

Recordem el veritable sentit d’aquestes festes: estimar-nos els uns als altres i celebrar cada any el naixement i l’abundància de la vida. La Terra i els animals que hi viuen, així com les plantes, les arbres i els rius, son la nostra família: mereixen el nostre amor i respecte. I quin regal millor els podem fer que ser plenament conscients de cada euro que invertim en els presents que fem?

Aquest any proposem-nos celebrar l’amor i la vida en un sentit més ampli. Propaguem la felicitat no només a les persones més properes sinó també a cada criatura del planeta i fins i tot a les generacions futures. Establim l’objectiu de vetllar pel benestar global. De convertint-nos en veritables activistes com a regal de Nadal que fem a la Terra. Regalem al planeta el fet d’esdevenir persones conscients, persones que saben que cada compra es un vot capaç de modificar l’estat del medi ambient:

Comprem tan sols allò estrictament imprescindible

Re-utilitzem

Reciclem

Alimentem el petit comerç

Fem compres locals

Utilitzem productes amb 0 envasos

Comprem a granel

Valorem més les experiències que els objectes

Simplifiquem la nostra vida

Agraïm el que tenim

Aquesta emergència climàtica es un motiu excel·lent per enfocar-nos plenament en allò que més importa: les persones, les carícies, una mirada, un arbre al bosc, un matoll al costat del camí, els peixos del mar i els ocells del cel. La vida que batega en cada ésser viu és més important que qualsevol pertinença. Adonem-nos que tenim lliure accés a la majoria de les coses que més necessitem: el caliu de la família, un camp on passejar, un plat de menjar, el sol, l’aire i l’aigua, temps per respirar, idees per crear, cames per caminar, flors per olorar, un foc on arrecerar-nos. No necessitem tant com la publicitat ens suggereix. Deixar de centrar l’atenció en allò que no tenim i volem, ens permet centrar-la en les possibilitats que ens obre tot allò que ara està al nostre abast.