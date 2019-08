coses de dones

Cada vegada que em ve la regla es com si tingués la grip: necessito descansar, em fa mal l’esquena, el cap, ... així que vaig començar a investigar per veure quin es el meu problema, doncs jo vull rendir al 100% cada dia de la meva vida i continuar amb les meves activitats habituals com si res. El ginecòleg ho va trobar tot correcte. Em va oferir unes pastilles per deixar de menstruar si em trobava molt malament però com que no es el cas vaig decidir permetre la naturalesa fluir en mi.

Vaig buscar recursos, provar dietes, explorar bibliografia, webs, blocs, amigues i la regla em seguia importunant cada mes.

Fins que vaig descobrir un llibre en anglès de la Katy Bowman*, doctora en biomecànica on explica amb llenguatge planer com la menstruació es realment una ferida oberta dins nostre: cada mes es desprèn una capa d’endometri del nostre úter, es just com caure i pelar-se els genolls, diu. Com qualsevol ferida...QUANT MÉS DESCANS, més ràpid es regenera. Així que la recepta pel benestar menstrual es...DESCANS!!!

I en cas de necessitat d’alguna ajuda més us tradueixo els consells del llibre MODERN MEDICAL COUNSELOR, editat a 1950 que ella mateixa cita(si ho hagués sabut abans!!!!!!!!!!!!!!!!):

1- Dos dies abans del primer dia del sagnat, redueix la quantitat de feina i incrementa la quantitat de descans. Fes-te un bany tebi cada nit durant trenta minuts.

2- Quan comença el sagnat, ves al llit i posa’t bosses d’aigua calenta als peus i a la part baixa de l’abdomen..

3- Per prevenir futurs atacs de dismenorrea (dolors durant la menstruació) para atenció als següents factors: Hàbits alimentaris, hores de son i exercici físic Dieta sana lliure de sabors picants, condiments, menjars greixosos o fregits, te i cafè, amb molt poca o gens de carn Evita la roba ajustada i vigila de no passar fred a les extremitats, el coll i el pit.

4- Molts casos de dismenorrea poden millorar sense anar al metge. Hàbits de salut correctes fan que els òrgans femenins funcionin pròpiament. Parar compte amb el fred, el restrenyiment, seure en la mateixa posició durant períodes perllongats de temps, estres psicològic, anar a dormir tard i la dispersió son causes freqüents de dolor menstrual.

Així que el nostre ritme cíclic requereix de períodes més actius i de períodes de descans. I del respecte a la nostra naturalesa cíclica en depèn el nostre estat de salut, que estiguem radiants, plenes de vitalitat i equilibrades. L’única manera de fer-ho es adaptant la nostra quotidianitat a les necessitats del nostre organisme. Es urgent i imprescindible per al nostre benestar. Per això NECESSITEM CONCILIAR LA NOSTRA FEINA AMB EL NOSTRE RELLOTGE BIOLÒGIC. NO NOMÉS PER TENIR FILLS I CRIAR-LOS SINÓ TAMBÉ PER VIURE SALUDABLEMENT, HOMES I DONES. Per aquest motiu llenço des d’aquí una crida a respectar-nos, a comprendre’ns a escoltar-nos i a EXIGIR QUE ES RESPECTIN LES NOSTRES NECESSITATS VITALS DE DESCANS. EXERCIM EL NOSTRE DRET A LA SALUT I DEMANEM ALS NOSTRES JEFES TEMPS PER RECUPERAR-NOS DE LA MENSTRUACIÓ I DEL QUE SIGUI QUE REQUEREIXI UN DESCANS. Implementem la Slow Life i fem tot el que calgui per trobar-nos millor, existir amb plenitud i viure harmoniosament amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos. Només així podrem servir eficaçment a la societat en que vivim i oferir el millor de nosaltres.

*Font: Aligment Matters (2016), Katy Bowman