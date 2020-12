Exercir la capacitat de decidir qui som

La manera com tractem els altres és la manera com ens tractem a nosaltres mateixos. Sembla evident però aquesta afirmació té més connotacions de les que a primera vista percebem. Absolutament tot allò que fem als altres, ho rebem en primera persona. Per exemple, es impossible esperonar els nostres fills perquè vagin ràpid des de l’absoluta tranquil·litat, quan pretenem fer córrer algú, nosaltres també ens accelerem. Si volem estar en pau, hem d’encarnar la pau.

De la mateixa manera, quan tenim pensaments negatius vers altres persones, quan critiquem, estem utilitzant un patró de discerniment que també ens apliquem a nosaltres mateixos. El vidre des del que observem els altres es el mateix amb el que ens veiem a nosaltres. Així, si els jutgem segons un biaix, apliquem aquesta perspectiva a l’hora de construir la nostra auto-imatge. En conseqüència ens fem mal, ens agredim i patim. En canvi, quan relaxem les nostres expectatives, quan adoptem una actitud flexible, quan confiem i emetem benvolença, reguem el nostre propi jardí amb l’elixir de la vida i ens sentim forts plens de vitalitat.

No només això sinó que quan desitgem mal als altres, pensem de forma egoista, ens instal·lem en emocions dures, ens repetim idees doloroses, pensem en la venjança...som nosaltres qui vivim en primera persona aquestes experiències en forma de pensaments, percepcions o sentiments. Quan odiem a algú, habitem aquest odi, respirem aquest odi, ens nodrim d’aquest odi. De manera que el primer ésser viu que rep aquesta emoció som nosaltres mateixos. No hi ha dues parts dins nostre, una ment i un cos, una interna i una externa, un cor i una ment. Som una sola entitat i el posat que adoptem és el que som. Allò que sentim es converteix en el que som. El que fem determina la nostra realitat. Una fàbrica de galetes, fa olor a dolç. Quan el nostre organisme es converteix en una fàbrica d’amor, desprenem aquesta flaire. El que es produeix en la nostra ment es materialitza en l’esser que som. No hi ha barreres, som un tot coherent.

Així, quan tractem els altres amb amabilitat, amor, generositat, alegria i compassió creem una atmosfera de benevolència que ens envolta, en la qual nosaltres en som els primers habitants. Qui rep en primer lloc les repercussions de la nostra actitud som nosaltres mateixos. En emetre bones intencions, sentiments positius, esperança, optimisme i ànim, en sortim clarament beneficiats, ja que aquest és l’aliment del qual ens nodrim. Les nostres accions i actituds determinen qui som. La nostra identitat determina la manera com experimentem la vida. En conseqüència, ens convertim en el que fem als altres. Som la nostra manera de relacionar-nos amb les persones, els animals i l’entorn. I viceversa, la manera com ens tractem a nosaltres mateixos, els tipus de diàlegs que elaborem, les converses que mantenim amb nosaltres mateixos, influencien en el vocabulari i actituds que utilitzem en les nostres relacions.

Es impossible emetre qualsevol emoció, judici o actitud sense sortir-ne esquitxats. Som creadors d’estats d’ànim, de sentiments, de situacions. La manera com ens posicionem davant la vida tenyeix la nostra existència dels colors que escollim. Per tant, és evident que el més útil és aprendre a projectar bellesa, felicitat, benestar i amor. Som artistes amb tot de pinzells a les nostres mans, quant més practiquem, més senzill ens serà aconseguir els matisos que desitgem. Generar sentiments i emocions positives és com un múscul, quant més es treballa més capaç és. Hi ha milers de tècniques per convertir-nos en mestres de l’alegria. La més important és tenir la voluntat de viure en complet benestar i prendre la decisió de crear-lo, tot regalant-lo als altres i a nosaltres mateixos.