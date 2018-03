Tecnologia creativa

Amb la mostra The Way Things Do la Fundació Joan Miró commemora el 30è aniversari del film The Way Things Go dels artistes suïssos Peter Fischli i David Weiss, presentat el 1987 a la Documenta 8 de Kassel (Alemanya). [Der Lauf Der Dinge (The Way Things Go) - Peter Fischli & David Weiss on Vimeo] Tot seguit us deixo dos dels múltiples comentaris i valoracions que va provocar aquesta pel.lícula. [[QUOTE_BEGIN]] Ingeniously choreographed... a Duchampian extravaganza! The New York Times [[QUOTE_END]] [[QUOTE_BEGIN]] Dazzling, amazing. Downright hypnotic! Time Out New...