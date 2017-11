5 consells per educar en el cicle menstrual

Aquest article pot ser especialment interessant a totes aquelles persones que menstruen, a les que menstruaran, a les que van menstruar i per què no, a les persones que no menstruen ni menstruaran mai. Però vull posar sobretot focus en aquelles que estan a prop de dones que estan a punt de menstruar, o que no fa gaire que ho han fet.

Sí, potser és el primer paràgraf que llegiu on MENSTRUACIÓ, ha aparegut més vegades. És una cosa tan comuna que sembla mentida que se’n parli tan poc i que la desinformació sigui tan gran. Ho puc comprovar directament quan treballo amb adolescents que estan a punt d’arribar a la menarquia (primera menstruació) o que fa poc temps que menstruen. Quan els hi pregunto sobre quines idees tenen sobre aquest procés vital, o si coneixen les fases del cicle menstrual i què implica a nivell d’emocions, quina grandària creuen que té un òvul o si s’han fixat que el seu flux vaginal canvia de forma cíclica i si saben per què, i d’altres qüestions, les respostes no solen ser gaire encertades (també passa amb dones de major edat). Sovint, encara avui dia que pensem que aquests temes ja estan avançats, hi ha una visió negativa del procés. A vegades he sentit que li diuen “la guarri”, com si fos una cosa bruta, ho viuen amb incomoditat, senten vergonya si altres persones saben que estan menstruant, com si fos una cosa que s’ha d’amagar.

La veritat és que dins del cicle vital de les dones és importantíssim conèixer què és el que passa en el nostre cos, entendre què significa ser cícliques en un món que ens demana linealitat i analitzar quines creences tenim sobre aquest procés inherent a nosaltres mateixes.

Gairebé totes nosaltres podem recordar aquell moment de la menarquia, a on estàvem, amb qui, quina roba portàvem, què vam fer i quines respostes vam rebre. Parlant amb moltes dones sobre el tema, la conclusió majoritària és la desinformació sobre el procés que s’ha iniciat i què implica passar a ser cícliques. Generalment, se’ns dóna informació sobre la possibilitat de quedar embarassades si tenim relacions sexuals (sense especificar que han de ser amb penetració) i com es posen les compreses i apa, a partir d’ara ja ets una dona! En aquell moment et pots quedar “ojiplática” pensant què eres abans d’aquest moment, un híbrid? Que madurin els meus òvuls indica que ja sóc dona? Per què?... En fi, que hem de ser les mateixes dones les que trenquem amb aquestes dinàmiques i perquè no els homes, però està clar que les que vivim el procés som nosaltres i les que hem de trencar inicialment amb la cadena també. Us proposo 5 estratègies per poder començar a fer-ho:

1. L’educació menstrual comença des de la primera infància.

Si tenim fills/es, veurem com tenen un especial interès per les excrecions del cos, és un bon moment per explicar, adaptat a la seva edat, què és això de color vermell que tens mensualment. I sobretot, enfocar-ho a la salut, ja que menstruar va lligat a que el nostre sistema endocrí està sa.

2. Reconèixer l’aparell sexual femení

És important que aprenguin què hi ha al seu cos, tan visible com no i que puguin anomenar a les coses pel seu nom. Prou de patatona, xona, botonet etc.!! Benvinguda vulva, clítoris, vagina etc.! Penseu que fins al segle XVII, segons la sociòloga Amparo Villar, els genitals femenins no van rebre cap nom, es considerava que la vagina era un penis invers i quan van descobrir el clítoris van pensar en un penis atrofiat, ja veieu que la perspectiva era bastant falocèntrica.

3. Explicar les fases del cicle menstrual

Reben aquest nom perquè es basen en el recorregut, cicles o etapes per les quals passa un òvul, des de el procés de maduració fins a la seva expulsió si no ha estat fecundat.

En cada fase hi ha un canvi hormonal que es correspon amb un canvi a nivell emocional que hem de saber reconèixer, escoltar-nos i aprofitar les seves potencialitats. Podem identificar quatre fases dins de cada cicle: menstrual, preovulatòria, ovulatòria i premenstrual. En el llibre Viatge al Cicle Menstrual (Salvia, 2012) teniu aquestes fases perfectament descrites.

Dins del cicle menstrual també observem els canvis de quantitat i consistència del flux vaginal, que ens poden a ajudar a identificar els moments en els que estem més o menys fèrtils.

4. Identificar la menstruació amb salut

Menstruar de forma regular és un aspecte que indica que estem sanes, que el nostre funcionament hormonal és regular (en les primeres menstruacions és normal que els cicles no siguin regulars). El color, la olor i la quantitat de la sang també poden ser uns indicadors de l’equilibri en el nostre cos, així com la regularitat del cicle.

També hem de poder donar alternatives per a la recollida de l’endometri i la sang que es desprenen. Tenim diferents: copa menstrual, compreses de tela o industrials, tampons, etc. És important saber els pros i contres de cada sistema de recollida. La copa menstrual dóna l’oportunitat de l’exploració, de l’observació i és la més ecològica i econòmica. De compreses i tampons tampons en podem trobar que es fabriquen de maneres més respectuosa amb el medi ambient.

5. Parlar de les relacions afectivo-sexuals, dels mètodes conceptius i anticonceptius

Si no eduquem nosaltres, només ho faran els altres. Avui dia amb la tecnologia tenen accés a molta més informació de la que podríem imaginar i la dificultat per saber seleccionar informació útil i veraç en aquestes edats, fa de la bona comunicació una eina fonamental per poder educar. Molts dels continguts als que accedeixen es centren en relacions coitals en les quals el plaer de la dona ocupa un lloc secundari, com a gairebé totes les pelis que veiem i ja no parlem de gran part del porno, on generalment s’entén la relació sexual des de la penetració i la submissió de la dona.

Podríem parlar del clítoris i la resta del cos, els grans oblidats. També la importància del respecte a l’altra persona i de l’afectivitat. El sexe va molt més enllà de la penetració.Un altre punt a destacar és la masturbació, especialment en les dones on hi ha molts més tabús que amb els homes i es tendeix a no parlar de la seva existència. L’autoexploració i l’autoplaer són importants per a l’autoconeixement.

Pel que fa als mètodes conceptius, és a dir, quan ens podem quedar embarassades, es poden explicar quan parlem de l’etapa ovulatòria del cicle menstrual i com identificar-la. Pel que fa als mètodes anticonceptius és important que si es plantegen en algun moment l’ús de la píndola saber quines conseqüències tenen per a la nostra salut, ja que tenen molts efectes secundaris. I també parlar-ne dels altres mètodes que existeixen.

