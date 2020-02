La consciència emocional. Primer pas per educar les emocions.

Sóc Psicòloga General Sanitària. El meu treball està enfocat en les àrees d'infància, adolescència i família, tant en el treball psicoterapèutic com en el desenvolupament de formacions. Estic especialitzada en Educació Emocional i Benestar per la Universitat de Barcelona, Mediació de Conflictes per la Universitat Ramon Llull i en TDAH, trastorns de conducta i trastorns d'aprenentatge per la Fundació Andana. Crec que intel·ligència emocional és una competència clau per a la vida i, afortunadament, us puc assegurar a partir de la meva experiència personal i professional, que podem desenvolupar-la si la treballem.

Aquest blog pretén ser un espai que acosti la psicologia i l'educació emocional a qualsevol persona interessada en millorar les competències emocionals d’infants i adolescents, en l’àmbit familiar i educatiu. L’objectiu principal és compartir de forma entenedora teoria, pràctica i evidència científica a partir de la meva experiència.

Un major coneixement i entrenament en les habilitats i competències de la intel·ligència emocional, pot efectivament contribuir a fer-nos créixer i millorar com a persones, com a professionals i com a societat (Rafael Bisquerra).