5 jocs de taula imprescindibles

Fa oloreta a nadal fa dies… els aparadors amb arbres, les llums col·locades a punt per encendre-les i els catàlegs de joguines a moltes llars. Si sou gent previsora i voleu anar agafant idees interessants per demanar als reis dels vostres menuts aquí us llanço la meva proposta personal del top 5 de jocs de taula.

Haig de dir-vos que sóc una apassionada dels jocs de taula. Ja de petita era d’aquelles joguines que mai faltaven a casa i ara com a mare i psicòloga no me’n puc estar d’aprofitar tot el munt de possibilitats i beneficis que ens aporten quan juguem amb els menuts.

Som-hi!

Sushi Go: és un dels més recents que he descobert. És de la casa Devir. Un joc de cartes per majors de 8 anys, però haig de dir-vos que amb nens de 6 acostumats als jocs de taula també enganxa. Treballa l’estratègia mitjançant unes cartes on hi ha representades figures típiques de la cuina japonesa com niguiris, makis o wasabi entre d’altres. En funció de quines cartes triïs obtindràs més puntuació que els teus rivals.

Laberint màgic: és un joc de fa uns de fa uns 8 anys i el 2009 va guanyar un prestigiós premi al millor joc innovador. Es basa en la idea que som petits aprenents de bruixot i hem d’aconseguir arribar a algunes de les fitxes, on hi ha dibuixat un símbol, que es situen sobre el taulell amb l’ajuda d’un dau. Però hi ha sorpresa! No és tan fàcil com sembla, i a mesura que intentem avançar pel taulell ens trobarem obstacles invisibles que ens faran recular. El més important és com hem d’exercir amb força la nostra memòria a curt termini per en recordar-nos d’on eren aquests murs fantasiosos i replantejar una nova estratègia. Recomanat a partir dels 6 anys

Gloobz: si hi ha un joc que hagi estat èxit rotund a tots els menuts als que l’he presentat ha estat aquest. És ràpid i treballem la concentració i l’atenció d’una manera molt motivadora pels menuts. Hi ha unes figuretes que representen 5 monstres i 3 pots de pintura: blau, vermell i groc. En funció de la carta que llanci hauré de processar amb rapidesa quins monstres cal que agafi i quin color. Puc optar per dos nivells de dificultat. Està recomanat per petitons de 6 anys endavant però jo he arribat a jugar en versió “light” amb nens de 5 i cap problema.

Aventureros al tren: És un dels jocs que més guardons i premis ha recopilat des del 2004 l’any de la seva creació. Hi ha diferents seqüeles i expansions però totes es basen en uns principis d’estratègia i planificació. L’objectiu és completar diferents recorreguts en tren des d’una ciutat a una altra mitjançant unes cartes de colors que et permeten transitar certes distàncies.

Concept: potser és dels jocs que m’han agradat més perquè em permet treballar un munt d’habilitats amb els menuts. Està recomanat per més de 10 anys, però com ens passava amb d’altres jo he jugat amb menuts de 7, adaptant una miqueta la partida, i em gaudit. Se’ns presenta un taulell on hi ha dibuixats diferents pictogrames. Cadascun d’ell representa una imatge com poden ser plantes, colors, animals, transports... Hi ha certs punts de similitud amb el clàssic joc del TABÚ, perquè l’objectiu és fer endevinar als altres jugadors una paraula, expressió o concepte abstracte sense parlar, però això si, la mímica no serveix, només puc triar i assenyalar quins dels dibuixos del taulell crec que expliquen i donen millors pistes per acabar endevinant la paraula secreta. Un joc que fa honor a la frase: una imatge val més que mil paraules.

Com tot, si cerqueu per les xarxes socials i buscadors trobareu tutorials i informació més detallada de totes aquestes recomanacions. Tant debò totes us captivin com a mi.

Bona partida!

