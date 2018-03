Pedra, paper, tisora

Ningú tenim un fill perfecte, tan és com ens l’imaginem al nostre cap, encara que pensem que no som exigents o que no transmetem un ideal de fill és mentida. Ho fem amb paraules, amb mirades, pensaments o gestos. Tots els pares i mares tenim una idea preconcebuda de com volem que siguin i es comportin els nostres nens, i no passa res. Ells també tenen un prototip de pares que no acomplim al 100%. Recordo quan estava embarassada que sovint feia volar la meva imaginació per intentar endevinar com seria ser mare. M’acariciava la panxa, li parlava, li explicava tot allò que sentia i com era el...