Descobrint la motricitat fina

Sovint molts pares se’n fan creus del munt d’hores i hores que poden passar els seus fills a l’escola “només” jugant a plastilina. I és cert, hi ha una inversió de temps importantíssima en aquest joc per excel·lència de les etapes d’infantil però a vegades, a molts adults se’ns escapa al nostre coneixement perquè és tant important.

Darrera de “fer plastilina” hi ha un entrenament que ens servirà per arribar amb èxit a fer coses tant imprescindibles com agafar un llapis, escriure, tenir bona cal·ligrafia, saber tallar amb tisores... perquè és el pas previ del perfeccionament de la MOTRICITAT FINA.

Quan som grans no ens hi fixem amb la complexitat de moviments precisos que són necessaris per agafar una cullera, escriure o cordar-se el botons d’una camisa. Són actes quotidians que fem sense adonar-nos, els tenim automatitzats i el nostre cervell ha establert unes connexions infinitament treballades amb els nostres músculs per fer-les a la perfecció i sense errors.

Ara bé, això, no passa per art de màgia. Si observem un nadó de 8 mesos quan intenta agafar una cullera, omplir-la de menjar i posar-se-la a la boca veure’m que no és gens fàcil... Què està passant? Que el cervell d’aquest petit està en evolució, les connexions encara no estan perfeccionades i cal entrenament. Cal que el cervell conegui els músculs (com de fort o fluix cal que pressioni un objecte perquè el pugui agafar) i la seva relació entre el que veig i com ho agafo (percepció viso-motriu).

La percepció visual es va perfeccionant amb el temps i la maduració. Tots sabem que un nadó quan neix no veu el seu entorn amb la mateixa claredat que quan té un any.

La força dels músculs i la precisió dels moviments són tasca de la nostra motricitat fina i té relació en com d’entrenats tingui els músculs de les mans. Fer plastilina és només una de les activitats que podem fer per enfortir els ditets dels més menuts, però n’hi ha un munt de propostes.

Avui us en mencionarem unes quantes idees:

Pinces: ens ofereixen un munt d’activitats a fer. Només el gest de tancar i obrir ja és útil. Demanem als petits que ens ajudin a penjar mitjons, calçotets o roba poc pesada amb pinces de la roba per exemple o podem utilitzar unes pinces tipus "laboratori" i demana'ls que agafin pompons de colors i els col·loquin en un altre lloc... Traspàs de quantitats: Una tasca tant senzilla com ajudar-nos a posar arròs amb una cullera dins d’un bol, llenties o cigrons... Podem començar per una cullera grossa i a mesura que el menut vagi perfeccionant la tècnica podem donar-li una de més petita. Enganxar gomets: Si hi ha un element que fascini als nens i nenes són els adhesius. Proposem-los de desenganxar i enganxar gomets de colors i formes diferents en un full, o si ens bé de gust, sobre la nostra panxa, les mans... segur que serà un bon incentiu per ells omplir els papes de gomets com si fossin un arbre de nadal. Ajudar-nos a escombrar: Si tenim una escombra i recollidor mida menuda molt millor. Fer collarets de macarrons: Tot un clàssic. Només ens cal un cordill o fil de pescador i alguna pasta foradada. L’objectiu serà fer passar un a un els elements per crear un collaret o braçalet que després podrem pintar o decorar. Apilar gots de plàstic formant una torre. Jugar a perruquers: Pentinar, posar clips, fer cues... són moviments realitzats per les mans i en els que cal una acurada precisió.

Per acabar vull recomanar-vos una nova col·lecció de llibres joc que he descobert fa poquet de Cossetània Edicions de la col·lecció Knot&Dots il·lustrats per la Joana Casals.

Es tracta de dos llibres de fulles de cartó on en cadascuna de les seves pàgines trobem unes il·lustracions encantadores plenes de forats. Venen acompanyats també d’una pila de cordills de colors diferents, molt similars als que utilitzem per cordar sabates. L’objectiu és que els més menuts facin passar aquests cordills a través dels forats per crear formes diferents.

Teniu disponibles dos títols: Embolic animal i cabells esbojarrats.

