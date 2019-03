Més del 80% dels docents han rebut violència per part d'alumnes

Poca broma

Fa un temps se'm va ocórrer fer una enquesta al grup de Facebook "Docents en xarxa" per parlar de la violència dels alumnes vers el professorat. Els resultats els podreu interpretar com vulgueu tenint en compte que seguir un grup de Facebook amb aquest nom no indica necessàriament ser docent però podríem dir que el grau de confiança seria alt i la mostra (749 respostes no anònimes*) és prou alta per tenir-la en consideració.

A la pregunta: Has rebut en alguna ocasió una agressió verbal i/o física per part d'un alumne?

Un 46,3% responen la pregunta "Sí, física i verbal"

Un 35,8% responen "Només verbal"

Un 15,8% responen "No, mai"

Un 2,1% responen "Material (vehicle)" entenent que han patit destrosses al cotxe.

Això indica que el 84,2 % han rebut algun tipus de violència per part d'alumnes. En altres respostes que alguns usuaris van anar afegint també es parla d'intimidació o assetjament per part de famílies o per part de companys de feina però no les he considerat vàlides perquè la pregunta es referia a "per part d'un alumne".

En moltes ocasions, la majoria diria jo, la violència exercida contra mestres és deguda a algun tipus de trastorn de conducta o afectació que fa que la persona no sigui capaç de gestionar la seva impulsivitat i es manifesta de forma agressiva. Tot i això, i amb les reserves que hem de tenir amb una enquesta d'aquest tipus, crec que és significatiu que un percentatge tan alt hagi rebut agressions cap a la seva persona o béns i crec que també té a veure amb la manca de confiança que part de la societat mostra als docents. Quantes vegades, amb converses entre pares, hem sentit com es critica els docents amb els fills a davant? Aquesta falta de respecte i de sentit comú pot fer entendre a determinat alumnat que té una autorització o certa permissivitat per part de la família a insultar o fins i tot a agredir el docent.

No sé si des de les facultats d'educació es parlen d'aquests temes a l'alumnat que estudia magisteri, podria seria bo saber que la de mestre és una feina de gran desgast emocional i, segons aquesta enquesta, també amb cert perill per la salut i la integritat física.

* Hi ha enquestes a nivell estatal sobre eleccions amb 36,5 milions de cens electoral que es fan amb una mostra de només 1000 persones, aquesta és de 749.