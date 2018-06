El Carnet Jove als 12 anys

LOGSE: Contigo empezó todo

Quan amb la LOGSE a principis dels noranta es van carregar el setè i vuitè van provocar un fet que cada vegada es fa més evident avui en dia: s'ha escurçat la infància considerablement, com a mínim dos anys. Analitzar-ho a fons seria complicat però no cal ser gaire espavilat per entendre que escurçant la infància estem creant consumidors més joves i per tant el consumisme agressiu que abans et podia "abraçar" als quinze avui ja ho fa als dotze.

Famílies preocupades

Sent tutor de cicle superior des de fa força anys puc constatar que la preocupació principal de les reunions amb famílies és el pas a l'institut sent "encara tan petits" i no m'estranya gens tenint en compte el salt que hi ha. Ara fa poc vam fer la Festa de la Primavera a l'escola i van venir diversos ex-alumnes comentant que enyoraven molt l'escola i que a l'insti no els tracten tan bé com nosaltres. Em consta que a secundària el tracte és més que correcte però el que venien a dir els ex-alumnes de tan sols 12 i 13 anys és que allà ja no són tractats com a infants sinó com a joves. A molta gent li semblarà lògic tractar de joves a aquestes criatures "deslletades" de l'escola perquè ja hem normalitzat que a aquesta edat ja no són mainada, que són joves, però de veritat són joves, ja?

Descarrega't l'app al mòbil que encara -potser- no tens

Aquests dies la meva filla gran ha fet dotze anys i ha rebut com cada any la carta del Club Súper 3 però aquest any en comptes de descomptes per anar al cinema o a visitar algun parc hi ha la possibilitat de fer-se el Carnet Jove. Sí, amb només 12 anys ja es pot considerar jove i pot passar a recollir el carnet -ai las!- a una oficina de la Caixa!

Passeu, passeu cabretes...

Welcome to the real world.