On se’n va el Sol quan es pon?

Des de la Terra veiem moure’s el Sol pel cel perquè el nostre planeta fa un moviment de rotació, girant sobre ell mateix. Per això, cada 24 hores veiem el Sol desaparèixer a l’horitzó durant el capvespre i com torna a sortir a l’albada per completar un nou recorregut pel cel. En tot aquest trajecte el Sol no desapareix, només deixem de veure’l. Quan a Europa ja no és visible, al continent americà encara brilla al cel.

The very first one The Earth’s first sunrise of the day can be seen from the East Cape in New Zealand

Per què la posta de sol és de color vermell?

Per efecte de la llum. La llum del Sol és blanca i conté tots els colors de l’arc de Sant Martí, com el blau (per això veiem el cel d’aquest color durant el dia). Quan el Sol es pon, aquesta llum blava no és capaç de travessar les capes de l’atmosfera i és rebotada i expulsada. Llavors, només ens arriba la llum vermellosa. El vermell de la posta de sol és més accentuat quan arriba a la part final, però pot variar segons les condicions atmosfèriques. Per exemple, en funció de si hi ha més o menys núvols.

Per què el Sol no es pon sempre a la mateixa hora?

Això és perquè l’eix sobre el qual gira la Terra està lleugerament inclinat, sumat al fet que el nostre planeta fa un moviment de translació al voltant del Sol. La combinació d’aquests dos efectes fa que el Sol es pongui a diferents hores segons l’època de l’any. Sempre surt per l’horitzó est i es pon per l’horitzó oest, però el punt exacte on ho fa també va variant lleugerament.

A Catalunya, on es pot contemplar l’última posta de sol del dia?

A les terres de Ponent. És a dir, a les comarques de Lleida. Allà tenen uns segons més de sol que a la Costa Brava, per exemple. En canvi, és justament allà, a l’Empordà, i més concretament al cap de Creus, on es pot contemplar el primer raig de sol del dia de Catalunya.

Did you know? Sunsets are brighter after a rainstorm

Què és el raig verd?

És un efecte que passa algunes vegades al pondre’s el sol abans de desaparèixer per l’horitzó, o just abans de sortir. Consisteix en un flaix de llum verda que dura unes dècimes de segon. El far de Barbaria, a Formentera, és un lloc que s’ha fet popular per a l’observació d’aquest fenomen sobre el mar Mediterrani.

Vocabulary Earth: Terra Sunrise: sortida de sol Sunset: posta de sol Brighter: més brillant Rainstorm: tempesta

Amb la col·laboració d’Aleix Roig, guia astronòmic i divulgador científic del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades