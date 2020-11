Quina és la feina d’un detectiu privat?

És diferent a cada país. Aquí els detectius privats investiguen i recullen proves i informació sobre conductes i comportaments que poden afectar persones o empreses. Per exemple, desaparicions o estafes. De vegades els advocats també els demanen ajuda.

Hi ha escoles per a detectius?

Sí. La investigació privada s’estudia a la universitat. A Catalunya, per poder ser detectiu privat és obligatori tenir aquest títol universitari. Després, hi ha molts detectius que estudien altres carreres, com econòmiques, dret o informàtica, o fan cursos per ser especialistes en temes concrets.

Did you know? Private investigators do not solve crimes, arrest or prosecute criminals

Quines eines fan servir?

Depèn del cas, però la tecnologia sempre ajuda molt. Els ordinadors, càmeres fotogràfiques i de vídeo, micròfons i altres aparells són ben habituals.

Quines són les qualitats d’un bon detectiu?

Un bon detectiu ha de ser observador, discret, sociable, i tenir molta paciència. També ha de tenir una bona capacitat d’anàlisi i coneixement de matèries diverses (lleis, fotografia, xarxes socials, etc.) A més, els detectius han de mostrar una gran ètica professional, perquè treballen amb temes molt delicats. Això vol dir, per exemple, que no poden anar explicant a qualsevol el que descobreixen o aprofitar-se de la informació que tenen en benefici propi.

Es disfressen?

De vegades sí, però no és habitual. En canvi, és molt important que no cridin l’atenció, passar desapercebuts. Això vol dir que han de saber vestir-se i comportar-se de diferents maneres, segons el lloc on són, perquè no els descobreixin.

Did you know? In their careers, some private investigators specialise in specific areas, such as insurance investigations, security and missing persons

Hi ha dones detectives?

Sí, i cada cop més. A més, aquesta professió va ser de les primeres a contractar dones. La primera detectiva privada va ser americana i va començar a treballar el 1856. A Barcelona hi ha detectives des del 1911, i el 1925 ja n’hi havia una que era directora d’una agència.

On treballen?

A més de tenir un despatx, la segona casa dels detectius és el cotxe: hi passen moltes hores quan fan vigilàncies.

Els detectius treballen sols?

La majoria treballen per a agències, que són despatxos amb uns quants detectius. Segons si el cas és molt complicat o no, investiguen en equip o sols. Les vigilàncies i els seguiments, normalment els fan sols.

A Catalunya n'hi ha gaires?

Tots els detectius privats que treballen a Catalunya formen part del Col·legi Oficial de Detectius Privats. És per això que sabem quants n'hi ha: prop de quatre-cents.

Vocabulary Solve: resoldre Prosecute: empaitar Careers: carrera Insurance: assegurança Missing: desaparegut

Amb la col·laboració de Mercè Ferran, presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya