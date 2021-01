¿Es fan amb gel o amb neu?

Tot i que a simple vista semblen fets de gel, els iglús es construeixen amb neu. Això sí, neu compacta de les glaceres. És a dir, fortament premsada i, per tant, sòlida com un roc. Fins al punt que, per tallar els blocs de neu, cal fer servir una serra.

Com es construeixen?

Es van col·locant els blocs començant per baix i fent una volta d’espiral, com si fos una pela de taronja. Per construir un iglú cal una mica de pràctica o algú que te n’ensenyi, perquè les primeres vegades és difícil aconseguir l’equilibri entre els blocs.

Inhabitants of the coldest places Inuits are the indigenous population of the Arctic regions of Greenland, Canada, Alaska and Russia

A dins no hi fa fred?

Si un iglú està ben fet, hi pot haver una diferència de fins a vint graus de temperatura respecte a l’exterior. Això no vol dir que hi faci calor, sinó que, si per exemple a fora hi ha -15ºC, a dins hi haurà 5ºC.

Com s’escalfa l’iglú?

A dins de l’iglú no es fan fogueres. Les cases de neu s’escalfen a través de l’aire calent que es desprèn de la respiració i de la sudoració dels seus ocupants. I com que l’aire calent tendeix a enlairar-se, no es pot escapar perquè l’iglú està tancat per dalt.

Did you know? Inuits don’t like to be called Eskimos. It is a despective word that means ‘Meat eaters’

¿Els iglús són les cases dels inuits?

Encara que sempre ens ho hem imaginat així, aquesta ja és una imatge equivocada. Com que els inuits ja no són nòmades, no els cal anar construint iglús per refugiar-s’hi durant els viatges. Ara només en fan quan surten de cacera i han de fer nit pel camí. Són un refugi provisional, com les cabanes dels pastors a la muntanya. Es calcula que només un 14% de la població inuit fa servir aquestes cases de neu.

¿Els catalans fem iglús?

I tant! Fins i tot tenim una associació de constructors d’iglús. A més de fer cursos per aprendre a construir-ne, cada any fan una trobada, anomenada Ohmamiglú, en la qual cada participant es construeix el seu propi iglú amb l’objectiu de passar-hi la nit. És tota una festa!