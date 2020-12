Com serà el 2021?

Endevinar o predir: què és cada cosa?

Els endevinadors del futur es basen en la màgia o en sistemes que no tenen a veure amb la ciència o la raó. Un endevinador és, per exemple, una persona que vaticina el que passarà llegint les línies de les mans. Les prediccions, en canvi, es basen en indicis o senyals a partir de les quals es fan deduccions. Els economistes, per exemple, poden predir que un país patirà una crisi econòmica analitzant la seva economia.

Buscant la resposta a les estrelles

Els astres poden influir en el nostre destí? Les persones que creuen en l’astrologia n’estan convençudes. Aquest mètode d’endevinació del futur es basa en els signes del zodíac, a partir dels quals s’elaboren els horòscops. Encara que pot semblar una doctrina moderna, l’astrologia ja era present en les societats maies i de les antigues Xina i Mesopotàmia.

Els matemàtics i el covid-19

Hi ha molts experts que, aquest any, han dedicat tots els seus esforços a lluitar contra el covid-19. Entre ells hi ha persones que han estudiat l’evolució de la pandèmia seguint models matemàtics. Això els ha servit per fer prediccions de com podia desenvolupar-se en el futur. Aquesta informació ha sigut de gran ajuda per als responsables sanitaris.

I la ciència, què hi diu?

Les ciències tenen eines que serveixen per predir el futur. És a dir, a partir d’indicis, els científics fan una estimació del que pot succeir. Això és el que fan per exemple els meteoròlegs: observen les dades que els proporciona la tecnologia i fan una predicció del temps que farà. La majoria de vegades l’encerten, però en algunes ocasions no, perquè hi ha fets imprevistos que poden alterar les prediccions. ¿Se t’acudeixen altres ciències amb capacitat de predir el futur? Pensa per exemple en les enquestes, que mitjançant preguntes als votants avancen qui pot ser el guanyador d’unes eleccions. O els especialistes que ens avisen que l’escalfament del planeta serà un problema greu en el futur.

I tu, què t’estimaries més?

Si et diguessin que pots saber tot el que et passarà el 2021, ho voldries? Pensa que podries saber d’avançada totes les coses bones, però també les males notícies.