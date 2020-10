Una tradició també catalana

¿Sabies que el costum de buidar carabasses per Tots Sants no l’hem manllevat dels americans? A Catalunya, i més concretament al Ripollès, la tradició d’il·luminar carabasses amb espelmes ja es feia a començaments del segle XX. També se’n té notícia en altres pobles catalans, on els pagesos agafaven aquestes hortalisses dels seus horts i les decoraven per assenyalar el camí als morts (o foragitar-los).

Una mica diferents, una mica iguals

Encara que comparteixen trets comuns, les carabasses no són totes iguals. La varietat violí o cacauet, per exemple, té una forma allargada i és la més utilitzada a la cuina. La carabassa de la qual s’extreu el cabell d’àngel, en canvi, és més arrodonida i té la pell més verda, amb aspecte com de síndria.

Did you know? Carved pumpkins illuminated by candles are known as Jack-o-lanterns

Se n’aprofita tot!

Gairebé totes les parts de la carabassa i la carabassera són comestibles, incloses les fulles, les arrels, les flors i les pipes!

Dues fruites per a un mateix color

Els catalans tenim dues paraules per descriure el color de la posta de sol. Tant podem dir que és de color carabassa com de color taronja. Això no passa en altres llengües, que associen principalment aquest color al cítric. És el cas del castellà ( naranja ), l’anglès ( orange ) i el francès (orange ).

No Halloween in Antarctica Pumpkins are native to Central America and Mexico but now grow all over the world except for Antarctica

¿Carabasses per pagar?

A Haití, a principis del segle XIX, es van fer servir carabasses com a moneda. No va durar gaire temps perquè no era un sistema gaire pràctic, però diuen que per això a la seva moneda se la coneix com a gourde, que en francès significa carabassa.