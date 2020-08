Nens ballarucs

¿De ballar es neix sabent-ne o se n’aprèn? Totes dues coses. Si t’hi fixes, quan un nen petit sent música i el fas ballar, de seguida mou el cos o pica de mans. Ballar és una de les formes d’expressió més primitives de l’ésser humà, un moviment que sorgeix de manera natural. Després, hi ha qui el perfecciona fent classes.

Did you know? International Dance Day takes place on 29th April, which is the birthday of Jean-Georges Noverre (1727-1810), the creator of modern ballet

Millor que un xarop

Ballar és un exercici molt saludable. Primer, perquè fem activitat física. Però també ens fa sentir bé, relaxats, feliços. Està demostrat que ballar és beneficiós en totes les edats de la vida, i justament és una activitat que podem fer des que som petits fins que som avis. Molta gent gran, durant el confinament, va convertir el ball en la seva activitat física diària.

Dancing Egyptians Pictures on pottery and stone in Egypt dating from several thousand years ago depict people dancing

Ho portes a la sang?

Tots, des que naixem, tenim la capacitat per ballar. Igual que la tenim per jugar a tenis o tocar el piano. Així i tot, hi ha persones que semblen dotades amb un talent especial, que ho fan molt bé, com si fos la cosa més fàcil del món. La història és plena de grans ballarins i ballarines, que, en estils diversos, s’han convertit en grans estrelles. Has de saber, però, que tot i el seu talent innat, al darrere del seu èxit també hi ha moltes hores de treball.

Vols passar una bona estona? Clica aquí! Passatemps Zoom

Expressar-te sense parlar

La dansa i el ball són una forma d’expressió. A Nova Zelanda, per exemple, les tribus maoris ballaven la haka o dansa de guerra. Amb aquesta dansa mostraven la seva fortalesa i unitat. Ho feien colpejant-se molt fort el cos, emetent uns sons aguts i traient la llengua de forma exagerada. Aquesta dansa tenia un efecte similar a la bandera negra dels pirates: era com dir «Si veniu, esteu perduts, perquè som forts i ferotges».