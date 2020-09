Un fruit embolcallat i cuirassat

Has vist mai un avellaner? És l’arbre on creixen les avellanes. La llavor, que és el que ens mengem, està protegida per una closca, i aquesta per una mena d’embolcall amb forma de copa. Les avellanes no es cullen, sinó que es recullen de terra, perquè quan maduren cauen de l’arbre.

Reus, capital de l’avellana

La major part de la producció de l’avellana que es fa al Camp de Tarragona s’aplega sota la Denominació d’Origen Protegida Avellana de Reus. Aquesta etiqueta vol dir que el producte té unes característiques i una qualitat úniques. La ciutat de Reus s’identifica tant amb aquest fruit sec que fins i tot la colla castellera dels Xiquets de Reus va escollir el color marró avellana per a la seva camisa.

A lucky tree The Ancient Romans believed that hazelnut plants brought happiness

Un grapat sempre a mà

L’avellana és un aliment cardiosaludable, perquè afavoreix la salut circulatòria. A més, ens aporta una bona dosi d’energia, per això es recomana menjar-ne després de la pràctica esportiva.

Did you know? The hazelnut is a deciduous tree

Ben torrades, per tancar els àpats

Les avellanes se solen menjar torrades, habitualment a les postres. Aquest fruit sec es fa servir en pastisseria per elaborar cremes dolces, gelats i pralinés. També se’n fan rajoles de xocolata o s’arrebossen amb una barreja d’aigua i sucre per garrapinyar-les. Totes les variants són delicioses, però la millor forma de beneficiar-se de les seves propietats saludables és menjar-les soles. Segur que no en pots menjar només una!