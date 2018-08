Cada tres minuts, una adolescent contreu el VIH

Al voltant de 30 adolescents d’entre 15 i 19 anys van contreure el VIH cada hora el 2017, segons un nou informe d’UNICEF. Dues terceres parts del total eren nenes.

“Es tracta tant d’una crisi de salut com de capacitat per actuar”, afirma Henrietta Fore, directora executiva d’UNICEF. “En la majoria de països, les dones i les nines no tenen accés a la informació, als serveis o, fins i tot, a la possibilitat de dir ‘no’ a les relacions sexuals insegures. El VIH es propaga entre els més vulnerables i marginats, i deixa les adolescents al centre de la crisi”. L’any passat, 130.000 nens, nenes i adolescents menors de 19 anys van morir a causa de la sida, i 430.000 –gairebé 50 per hora– van contreure la infecció.

Segons l’informe els adolescents continuen sent les persones més afectades per l’epidèmia. L’informe assenyala que:

Les adolescents d’entre 10 i 19 anys d’edat constitueixen gairebé dues terceres parts dels tres milions de joves de 0 a 19 anys que viuen amb VIH.

Encara que la mortalitat en tots els altres grups d’edat, inclosos els adults, ha disminuït des de 2010, les morts entre els adolescents de més edat (15 a 19 anys) no han minvat.

El 2017 vivien amb VIH uns 1,2 milions de joves d’entre 15 i 19 anys, dels quals tres de cada cinc eren nines. Entre els factors que expliquen la propagació de l’epidèmia entre les adolescents destaquen les relacions sexuals precoces, incloses amb homes grans, les relacions sexuals forçades, la indefensió a l’hora de negociar sobre la possibilitat de tenir relacions sexuals, la pobresa i la falta d’accés a serveis confidencials d’assessorament i proves de detecció.

“Hem d’aconseguir que les nines i les dones tinguin la suficient seguretat econòmica com perquè no es vegin obligades a recórrer al treball sexual. Hem d’assegurar-nos que disposin de la informació adequada sobre com es transmet el VIH i com han de protegir-se”, afirma Angelique Kidjo, ambaixadora de Bona Voluntat d’UNICEF. “I, per descomptat, necessitam assegurar-nos que tinguin accés a tots els serveis i als medicaments que necessitin per mantenir-se sanes. Sobretot, hem de fomentar l’apoderament de les nines i les dones, i l’educació sol ser la millor via per aconseguir-ho”.