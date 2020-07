La sort de tenir una passió

Una vuitantena de joves apassionats pel periodisme han tingut aquest estiu l’oportunitat d’aprendre els secrets de l’ofici de la mà de la redacció de l’ARA. Antoni Bassas, Natalia Arroyo, Xavier Bertral, Pere Virgili, Laia Seró i Noemí Prous han sigut alguns dels professionals que han participat en la 3a edició del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, una oferta educativa que combina tallers periodístics al matí i activitats lúdiques i esportives a la tarda.

A l’edició d’Introducció al Periodisme, del 29 de juny al 4 de juliol, els joves participants van fer una immersió en les eines bàsiques de totes les branques de l’ofici: van aprendre a locutar, a fer fotografies, a fer de reporters i a fer entrevistes. Un dels moments més especials de la setmana va ser l’entrevista a la periodista i escriptora Ariadna Oltra, que va felicitar els nois i noies per haver-se decidit a passar una part de les vacances aprenent sobre el món de la comunicació: “A mi comunicar m’encanta i si sou aquí és que alguna cosa us hi mou també a vosaltres”, va celebrar. La periodista també va avisar els participants del Campus que si volien dedicar-se al periodisme “hauran de treballar molt”, i es va acomiadar amb un parell de consells: “No us guardeu mai cap pregunta, no us quedeu amb les ganes de preguntar. Des del respecte es pot preguntar tot”.

‘TOUR’ VIRTUAL

Els nois i noies també van fer un tour virtual per la redacció de l’ARA i van conversar amb alguns dels periodistes de la casa, que els van explicar com obtenien les notícies i quina era la part més difícil de la seva feina. Després de la visita, els joves periodistes es van colar a la reunió de continguts amb els caps de secció i van saludar la directora de l’ARA, Esther Vera, que els va encoratjar perquè fossin “persones curioses, treballadores i crítiques”.

Com a colofó del Campus, els nois i noies van crear un diari digital on van intentar explicar històries úniques sobre els participants de les colònies, que es van convertir alhora en reporters i protagonistes. Laia Garriga, una de les joves aprenents de periodista, resumia l’experiència així: “Divendres estàvem tristos perquè s’acabava el Campus, però també feliços d’haver viscut una experiència tan única com aquesta. Trobaré a faltar molta gent... però espero que l’any que ve ens tornarem a veure aquí!”, exclamava.

DONAR VEU A QUI NO EN TÉ

Del 13 al 18 de juliol, després del Campus d’Introducció al Periodisme, va arribar el moment dels participants veterans. Al Campus de Periodisme Social i Nous Formats, una oferta de nova creació, hi participaven els nois i noies que repetien l’experiència per tercer any consecutiu i que havien demanat una vegada i una altra poder tornar-hi aquest estiu. Amb algunes incorporacions noves, els aprenents de periodistes es van retrobar un any després per encarar un repte a l’altura de professionals: tenien una setmana per elaborar un reportatge interactiu de cinc capítols per explicar com havien viscut la pandèmia els treballadors i els beneficiaris de cinc entitats socials catalanes.

Les entitats escollides van ser Proactiva Open Arms, Punt de Referència, SOS Racisme, Fundesplai i l’Obra Social Sant Joan de Déu. A través del relat dels testimonis i dels experts de les entitats, els nois i noies van poder conèixer realitats i quotidianitats diferents de les seves i van descobrir que la pandèmia havia afectat d’una manera especial els col·lectius que ja patien alguna discriminació abans de la crisi sanitària. Acompanyats per les entitats socials, van conversar amb persones refugiades, joves extutelats, persones que pateixen racisme o que s’han quedat sense casa i joves que s’enfronten a problemes de salut mental.

L’experiència va resultar tan enriquidora per als entrevistadors com per als entrevistats: alguns van acabar compartint llàgrimes d’emoció i, després de les entrevistes, els més joves van jugar junts als jardins de l’alberg. “Hi ha moltes coses que passen al nostre voltant i que no veiem”, deia a l’acabar l’aprenent de periodista Jana Ragué, que assegurava que conèixer de primera mà l’experiència de persones com la Nadia Ghulam i el Soly Malamine, refugiats a Catalunya, li havia “obert els ulls”. “M’he adonat que en el meu dia a dia em queixo de moltes coses sense motiu, però ja no ho faré més”, assegurava.

APRENENTATGE-SERVEI

El Campus de Periodisme Social va seguir la metodologia d’aprenentatge-servei (ApS), en què els participants, a més d’aprendre, fan una acció social per intentar que el món sigui un lloc millor. En aquest cas l’acció es va acabar transformant en el reportatge L’emergència social en temps de coronavirus, on els quaranta-cinc participants del Campus van donar veu a aquells que no en tenen.

“Hem après que darrere de cada titular hi ha una persona amb nom i cognoms i una història interessant que de vegades passa inadvertida”, explicava Guillem Torres, un dels veterans del Campus. I Mariona Bajona afegia: “Hem tingut sort de poder viure aquesta experiència per tercera vegada. Fer un reportatge és molt més difícil del que em pensava!” “Ha sigut una edició plena d’emocions i aventures”, deia Jan Monné. I Arnau Ecke concloïa: “Jo l’he viscut com si fos l’últim, però espero que no ho sigui!”

Els Campus de Periodisme es desenvolupen al Centre Esplai de Fundesplai, un alberg de joventut al Prat de Llobregat que disposa d’aules, un auditori, cafeteria i restaurant, piscina i un ampli espai de jardí integrat en l’entorn. Després dels tallers periodístics del matí, els assistents al Campus -que passen la nit al Centre Esplai- participen en activitats lúdiques i esportives organitzades pels monitors de Fundesplai: fan caiac, vela, surf i jocs de nit.