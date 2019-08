Donar-los una oportunitat

Prop d’un centenar de joves d’entre 16 i 24 anys van participar fa uns dies a Manresa en un acte durant el qual es va fer el lliurament a 28 joves menors no acompanyats d’un diploma que acredita que han finalitzat amb èxit el programa de la Primera Oportunitat. Es tracta d’un recurs específic que el SOC, promotor del programa, ha impulsat per atendre i ajudar al procés d’inclusió d’aquests joves. El programa, que inclou un curs d’alfabetització, coneixement de l’entorn laboral i sociocultural, i altres formacions específiques, és un recurs que s’ha promogut des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en col·laboració amb la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat.

El programa inclou un curs d’alfabetització, coneixement de l’entorn laboral i sociocultural i altres formacions específiques

Aquest ha estat el primer curs que el Centre de Noves Oportunitats de la Catalunya Central, gestionat per la UTE impulsada per AMPANS i la Fundació Intermèdia, ha donat suport als menors que arriben sols al nostre país. “És el primer títol que m’han donat a la vida”, ha revelat un dels joves participants mentre es fotografiava amb el diploma per enviar la fotografia a la seva família. Els professionals i equips tècnics que participen al programa han posat en valor l’esforç d’aquests nois i noies que, malgrat la situació en què es troben, han completat amb èxit la formació, i els han encoratjat a aprofitar en les oportunitats que els donin.