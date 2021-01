El poder de la música

La música té beneficis extraordinaris per al benestar emocional de les persones, incloses aquelles que pateixen Alzheimer o algun altre tipus de demència. Tornar a escoltar cançons que han estat importants al llarg de la vida té efectes positius per a la qualitat de vida de persones amb deteriorament cognitiu, perquè les connecta amb el seu passat per reviure sensacions que semblaven oblidades.

Posar en valor els efectes beneficiosos de la música i les relacions intergeneracionals és un dels grans objectius del projecte Life Soundtrack, la música de la meva vida, una iniciativa de la Fundació Pasqual Maragall amb la col·laboració del Music Technology Group (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i amb el suport de la Fundació La Caixa que enguany, tot i la pandèmia del covid-19, ha tirat endavant el projecte que ja havia iniciat amb alumnes de quart d’ESO de les escoles L’Ateneu i El Brot de Sant Joan Despí, i persones grans amb deteriorament cognitiu del centre residencial SOPHOS de la mateixa localitat.

Les sessions presencials de coneixement mutu entre joves i grans abans de l’estat d’alarma van permetre que els estudiants recollissin la informació necessària per obtenir les llistes de reproducció personalitzades amb cançons significatives de la vida de cada una de les persones afectades. Durant el confinament, es va poder reprendre el contacte de manera virtual i gaudir d’unes sessions compartides per gaudir de la música i recuperar el vincle entre les dues generacions. Aquesta iniciativa es va tancar a primers d’octubre amb un acte simbòlic d’entrega de les bandes sonores als participants.

Com explica Nina Gramunt, directora tècnica de l’àrea social i de divulgació de la Fundació Pasqual Maragall, “Life Soundtrack és una experiència que possibilita la relació intergeneracional entre persones grans amb deteriorament cognitiu i nois i noies joves, adolescents, en el marc d’un aprenentatge de servei comunitari que ens permet posar en valor els efectes positius de la música, sensibilitzar el jovent sobre realitats que els poden resultar llunyanes, i fomentar vocacions socials i professionals”.

Desenvolupament del projecte en plena pandèmia

Aquesta nova edició del projecte Life Soundtrack va arrencar al mes d’octubre del 2019 amb sessions formatives a les escoles L’Ateneu i El Brot sobre el projecte i sobre la realitat de les persones grans amb deteriorament cognitiu, i amb un taller per aprendre a emprar la plataforma Banda Sonora Vital, del Music Technology Group de la UPF, per obtenir les llistes musicals personalitzades. A partir del mes de gener del 2020 es van posar en marxa les sessions de coneixement mutu i gaudi de la música al centre residencial SOPHOS, però l’esclat de la pandèmia al mes de març va interrompre de ple aquest procés.

Tot i l’estat d’alarma i les mesures de distància social, alumnes i residents van continuar en contacte, primer a partir d’un intercanvi de vídeos amb missatges d’ànim i afecte, i més endavant mitjançant videotrucades. Gràcies a les noves tecnologies, les sessions es van reprendre al mes de juny, fet que va permetre als nois i noies gaudir amb les persones grans de les seves bandes sonores personalitzades.

Finalment, a l’octubre es va fer un acte simbòlic al centre residencial en el qual un reduït grup de joves participants al projecte van poder lliurar, simbòlicament i en representació de tots, els auriculars que contenien les bandes sonores personalitzades de cada una de les persones amb deteriorament cognitiu.