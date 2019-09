Estimat diari… “Tant de bo tornem l’any que ve altre cop”

Aquí teniu un resum de l’experiència dels participants en el Campus de Periodisme i Humor de l’ARA

DILLUNS 2 DE SETEMBRE

Tallers amb Toni Soler i Mònica Planas

“Avui ha sigut el primer dia del Campus i el definiria amb els termes següents: intens, enriquidor i beneficiós. Que tremolin els periodistes, que arribem!” Adriana Sunet

“M’ha agradat molt el Toni Soler perquè ha sigut molt proper amb nosaltres. A més, la seva feina és més difícil del que pensava. La Mònica Planas ens ha vingut a parlar dels límits de l’humor, i he après que cadascú té el seu. Veure’ns amb els companys un any després ha sigut brutal, els trobava molt a faltar i ja feia molt temps que tenia ganes de veure’ls”. Mariona Bajona

“Jo he arribat amb dues ensaïmades i tothom ha vingut corrents. Ens hem fet abraçades i petons, i ha estat increïble”. Maria Maians

“Avui ha sigut com si el temps no hagués passat. Després d’un any sense veure’ns, m’ha agradat molt poder tornar a recordar tot el que vam poder viure l’any passat”. Joanna Isern

“Aquest matí estava tan nerviosa i contenta per tornar a començar que m’he llevat quasi d’un salt!” Alba Vera

DIMARTS 3 DE SETEMBRE

Taller d’imitacions i fotografia còmica

“Avui ha vingut el Xavi Cazorla de l’APM? i, ho sento, Queco Novell… en Xavi fa millor de Rajoy”. Guillem Torres

“Avui m’he llevat una mica afònic però amb moltes ganes de fer les activitats. El taller amb el Xavi Cazorla ha sigut molt interessant, i a més hem acabat descobrint el talent per imitar d’alguns dels nostres companys”. Jan Martí

“Avui a l’horabaixa hem anat a la platja a fer fotos còmiques. La Noa i jo hem intentat fer-ne, però no semblaven còmiques ni d’enfora! Després ens hem ficat a l’aigua, la Pau no duia banyador i s’hi ha posat amb roba. Ha estat molt divertit”. Maria Maians

DIMECRES 4 DE SETEMBRE

Visita a l’ARA i a Catalunya Ràdio

“Després de visitar l’ARA hem anat a Catalunya Ràdio, a l’edifici d’una de les emissores més conegudes del país, on hem pogut veure el programa de l’ APM? en directe. Com tots els altres dies, ha sigut un dia cansat però espectacular” Jana Regué

“Abans de marxar de l’ARA m’he acomiadat de l’Esther Vera com si ens coneguéssim de tota la vida. A Catalunya Ràdio també he saludat tots els treballadors. Al director, el Saül Gordillo, no li volia dir Sr. Gordillo, i l’he tutejat. També he saludat l’Ernest Codina, el Jordi Costa, el David Olivares…” Guillem Torres

“Avui hem fet de públic a l’ APM? de Catalunya Ràdio. Veure un programa per dins i a sobre riure… ha sigut la bomba!” Biel Prado

DIJOUS 5 DE SETEMBRE

Taller de vinyetes

“Avui he descobert que el vinyetisme no és el meu fort, però tot i així m’ho he passat molt bé. Dia productiu i divertit!” Carla González

“Després del taller de vinyetisme segueixo sense saber dibuixar, però almenys tinc més idees” Jan Martí

“El resum d’avui: vinyetaires, banyadors i banyadors. M’explico: han vingut dos vinyetaires de l’ARA, el Manel Fontdevila i el Juanjo Sáez, que ens han ensenyat alguns trucs per tenir idees per fer humor amb vinyetes. M’agradaria dir que després he fet una vinyeta molt guai, però no. De fet, ha acabat a la paperera. A la tarda hem fet catamarà i bodysurf i he disfrutat molt!” Biel Prado

“Estic molt contenta. Han penjat la meva vinyeta a la web del diari ARA!” Lola Medina

DIVENDRES 6 i DISSABTE 7 DE SETEMBRE

Preparació del xou i comiat

“Avui ha sigut un dia especial. Al matí, ben llevats, hem anat a fer un petit assaig del que farem demà. Però el més bonic, sens dubte, ha sigut el comiat. No ho oblidaré, tant de bo hi hagi una tercera edició” Arnau Ecke

“Aquesta nit, després de sopar, hem anat a la piscina i hem posat música a tot drap. Hem ballat, cridat, cantat… Ens ho hem passat més bé que mai. Hem pujat al terrat i ens han donat orles amb sobrenoms. El meu era Miss Mosquitera, ja que sempre em piquen a mi tots els mosquits. Després tothom s’ha estirat a terra i hem mirat les estrelles. M’ha encantat aquesta segona edició i tant de bo l’any que ve n’hi hagi una tercera!” Júlia Benavent

“Quina nit, la d’ahir… La vam allargar perquè volíem disfrutar dels últims moments veient junts la sortida del sol” Marc Vilajosana

“La disco no ha estat malament, però hi havia massa reggaeton. Ens han donat bandes i m’han encantat Miss Sa Roba Plegada (Maria), Miss Ensucrada (Olalla), Mis Ralet (Joanna) i Mister Gentleman (Bruno). La ronda d’abraçades ha sigut trista i emotiva, però estic convençut que ens tornarem a veure. Gràcies a tots!” Guillem Torres