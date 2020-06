L'educació ambiental, clau per als joves

La crisi del covid-19 ha permès a la societat reflexionar sobre diverses coses, com la necessitat de mantenir el planeta sa i de tenir cura de la natura. Les qüestions ambientals s'han convertit en un dels pilars essencials per afrontar els nous reptes derivats d'aquesta crisi i els joves espanyols es mostren cada cop més convençuts. Aquesta és, precisament, una de les principals conclusions que s'extreuen de l'estudi d'opinió Joves, educació i medi ambient, fet per More Than Research per a Naturaliza, el projecte d'educació ambiental d'Ecoembes.

Segons aquest estudi, fet a més de 3.400 joves d'entre 18 i 30 anys de tot Espanya, 9 de cada 10 entrevistats consideren que, en l'era post covid-19, l'educació ambiental hauria de ser tractada com un instrument fonamental en la societat que contribueix, en gran mesura, a fer front a situacions com l'actual. En línia amb això, el 90% dels joves també creuen necessari que els problemes ambientals es tinguin més presents per entendre i, així, prevenir crisis que afecten la salut.

Un altre dels aspectes analitzats en l'estudi és com es relacionen els joves amb la natura. D'aquesta manera, tot i que 8 de cada 10 dels enquestats declaren que abans de la crisi sanitària ja tenien molt o força contacte amb la natura, més de la meitat (54%) afirmen que, després de la fi de la desescalada, sortiran més a l'entorn natural. La principal raó que al·leguen és la "necessitat", considerant el contacte amb el medi ambient una cosa que els genera llibertat, desconnexió i alegria.

Precisament, els experts defensen que el contacte directe amb la natura és una cosa essencial per a l'ésser humà, especialment per als nens, que freqüentment pateixen un dèficit de natura que afecta el desenvolupament de les seves capacitats creatives, emocionals i intel·lectuals. En aquest sentit, Naturaliza aposta per l'educació en entorns naturals com a via per fomentar aquest contacte tan necessari des d'edats primerenques. Així, ofereix recursos i eines als professors per portar les classes a l'exterior i aprofitar la natura com a aula, una pràctica que, en les circumstàncies actuals, agafa encara més rellevància. Actualment, ja són més de 1.000 els docents de primària de tot Espanya que porten una mirada ambiental als seus alumnes. Tots els mestres i professors que vulguin formar part d'aquest projecte en el curs 2020/2021 ja s'hi poden inscriure.