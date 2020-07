La creativitat dels joves contra el covid-19

El Covid-19 Creativation Challenge, promogut per la Fundació per a la Creativació, ha premiat tres propostes innovadores per fer front als efectes de la pandèmia del covid-19. Al repte, adreçat a estudiants d’arreu de Catalunya i llançat el mes d’abril, hi han participat més de 1.200 joves, amb un total de 301 propostes presentades. Bona part dels equips provenen de 35 centres d’ensenyament, sobretot de secundària, però també de centres universitaris. Així mateix, s’hi han presentat famílies, clubs esportius i joves a títol personal.

L’objectiu del repte era obtenir el màxim nombre d’idees que aportin solucions innovadores als problemes ocasionats per la pandèmia, fomentant la implicació i la participació del jovent perquè posin la creativitat i el seu talent al servei de la societat. Concretament, el repte plantejava elaborar propostes en tres categories: propostes per millorar la prevenció i la salut, propostes per compatibilitzar les mesures de (des)confinament i l’activitat, i propostes per impulsar l’activitat el dia després.

Els projectes presentats han estat valorats per un jurat format per tres representats de la fundació i per tres professionals independents de l'àmbit universitari. S’han tingut en compte diversos criteris a l’hora de seleccionar els finalistes i premiar els guanyadors: la concreció i la utilitat de les propostes, la factibilitat de portar-les a terme, l’originalitat de la idea i l'atractiu de la seva presentació. El repte s’ha dut a terme amb el suport de la Fundació Metalquimia i el Barcelona Marketing Hub, i ha comptat amb la col·laboració d’altres entitats com la Universitat Pompeu Fabra, l’Escola Universitària Mediterrani, l’escola de disseny Elisava o el Tecnocampus de Mataró.

Acte de lliurament i projectes premiats

La fundació va donar a conèixer els projectes finalistes i premiats en una cerimònia virtual, en què hi van participar membres dels equips i els seus docents. En l’obertura de l’acte, el vicepresident de la Fundació per a la Creativació i membre del jurat, Pep Garcia, va apuntar que la pandèmia ha plantejat reptes excepcionals, disruptius, que generen molts interrogants, i que des de la fundació es va idear el challenge per facilitar que els joves puguin “aportar solucions creatives i innovadores que es poguessin dur a terme i que poguessin ajudar determinats col·lectius o la societat en conjunt”, perquè es considera que “els joves han de ser el motor fonamental de la nova visió del món” que és necessària després de l’esclat de la pandèmia.

En la categoria de salut i prevenció, el projecte guanyador és Virotech, de l’equip de 1r de batxillerat de l’Escola Virolai de Barcelona. La idea consisteix en un wearable que adapta la tecnologia dels teixits de roba tècnica que canvien de color amb la temperatura de la pell per adaptar-lo a mascaretes, polseres, diademes i altres objectes que facilitin el control de la temperatura i la detecció de febre. El jurat en destaca que és una resposta factible a curt termini, perquè utilitza una tecnologia ja existent i en proposa una aplicació que pot ser útil en molts casos, tant pel control de la temperatura dels alumnes en els centres escolars com en d’altres àmbits assistencials com poden ser les residències per a gent gran. La Paula i l’Alèxia, dues integrants de l’equip guanyador, destaquen que el repte ha sigut una oportunitat per fer un projecte junts, ajudar la gent i aportar el seu gra de sorra. La directora general de l’Escola Virolai, Montse Ballarín, explica que la idea de l’equip va sorgir de les dificultats que els mateixos alumnes van percebre en l’entorn escolar.

En la categoria de (des)confinament i activitat, la proposta guardonada és l’aplicació Antiboring, ideada per un equip de primer cicle de secundària de l’Institut de Sarrià de Ter. Es tracta d’una apli per personalitzar rutines diàries, fer activitats diverses i compartir la planificació amb altres joves i donar consells sobre com organitzar-se i aprofitar el temps. Aquestes recomanacions les donarien els mateixos usuaris així com altres figures de referència per als joves, com youtubers, instagramers i tiktokers. Els membres del jurat en valoren que és una aplicació que potser útil, també més enllà del confinament, perquè els joves puguin organitzar-se i aprofitar millor el temps i perquè utilitza un llenguatge i format molt adequats per als joves. La Clàudia i la Lola, dues representats de l’equip sarrianenc, expliquen que la idea va sorgir de la necessitat d’organitzar-se i tenir més control de les seves tasques mentre estaven confinats. El director del seu institut, Albert Bayot, valora que el repte hagi ajudat a crear un caliu de centre i a estructurar uns dies molt diferents a la quotidianitat.

Pel que fa a la categoria del dia després, el projecte premiat és Wake Up!, presentat per la família Lagares i Mir. Consisteix en un sistema tecnològic perquè les persones a l’atur i sense recursos puguin sol·licitar el desenvolupament de tasques socials per a ajuntaments i institucions públiques, a canvi d’una retribució bàsica en forma de moneda virtual que es pugui bescanviar als establiments locals. La millora de la situació de les persones desocupades i en risc d’exclusió i el foment del consum de proximitat són els aspectes que el jurat ha valorat més a l’hora de decidir-se. En Jordi, un dels membres de la família, comenta que el projecte se’ls va acudir fent servir la plataforma digital de la Fundació, generant idees i posant-les en comú amb els seus pares i la seva germana Maria.

El premi absolut al millor projecte s’ha repartit ex aequo entre els tres projectes, atès que el jurat considera que tots són d’un alt nivell, aporten aspectes d’utilitat en el seus àmbits respectius i que es podrien fer realitat per pal·liar els efectes de la pandèmia. Així doncs, els 1.500 euros del premi s’han repartit igualitàriament entre els tres equips, que també rebran cadascun una impressora 3D Formbytes.

D’altra banda, el jurat ha atorgat dues mencions especials: una al Gran Repte al projecte Goodbye to Fake News, per identificar i eliminar les fake news, de l’Institut Santa Eugènia de Girona, i l’altra a la Gran Oportunitat al projecte Gent Gran TV, del Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona, que planteja un canal televisiu amb continguts adreçats al col·lectiu de persones grans. Els centres dels equips amb menció especial podran participar gratuïtament en un itinerari educatiu de la Fundació per a la Creativació en el curs vinent.

En la cloenda de l’acte, el director de la fundació, Miquel Àngel Oliva, va destacar el caràcter innovador de les propostes presentades i que el challenge ha servit no només per constatar la capacitat creativa del jovent, sinó també el seu sentit de responsabilitat i les ganes de contribuir a la societat aportant solucions a una situació com l’actual.