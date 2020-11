Descobreix què és la copa menstrual

La copa menstrual és un recipient que s’insereix a la vagina durant la regla per recollir el flux menstrual. A diferència dels tampons i compreses d’un sol ús, les copes són reutilitzables i poden durar una dècada.

Malgrat que existeix des de fa dècades, el seu ús no és gaire comú a causa de la manca d’informació que hi ha en temes de salut sexual i cura íntima, cosa que dificulta l’accés al coneixement d’aquests productes més nous.

Segura, còmoda i pràctica

Les copes menstruals estan fetes de silicona, cautxú, làtex o elastòmer de grau mèdic (que impedeix el creixement bacterià en la seva superfície) i, a diferència dels tampons que absorbeixen el fluix, no altera el pH vaginal ni produeix sequedat. Per tot això, el seu ús és segur i efectiu i les seves usuàries no veuen incrementat el risc de vaginosi, candidosi ni altres alteracions vaginals respecte de l’ús de tampons. A diferència d’aquests, tampoc no contenen plàstics, blanquejadors ni perfums.

N’existeixen molts models i la majoria són molt flexibles, cosa que permet plegar-les de diferents maneres per poder inserir-les. Després de dos o tres cicles de pràctica es col·loca amb la mateixa facilitat que un tampó. Algunes incorporen fins i tot un aplicador, especialment útil per a principiants. Queda allotjada a la part baixa de la vagina (a diferència dels tampons, que s’acomoden a la part alta) i un cop col·locada no ha de notar-se que hi és ni produir molèsties. Si és així, el més probable és que hi hagi un error en la tècnica de col·locació o en la talla de la copa, que es corregeix fàcilment.

Escollir correctament la talla de la copa és essencial per evitar fuites o incomoditat. La talla depèn de la posició del cèrvix (el cèrvix alt permetrà una copa més gran; el cèrvix baix, una copa més petita), la complexió corporal, el fet d’haver donat a llum i de si va ser un part vaginal o cesària i de la quantitat de fluix. Cada marca porta les seves pròpies guies per ajudar la usuària a esbrinar quina és la copa més recomanable per a cadascú.

La copa menstrual la poden usar també dones que no hagin mantingut relacions sexuals, encara que la seva col·locació pot ser més dificultosa; per a elles hi ha copes més petites i l’ús d’un aplicador pot ser d’ajuda. I també hi ha una copa amb un disseny especial (més aplanada) per ser utilitzada durant les relacions sexuals.

La copa aguanta fins a 12 hores sense necessitat de buidar-la, encara que això pot variar segons la quantitat de fluix. Això és un gran avantatge per viatjar o quan simplement tens un dia carregat d’encàrrecs i no disposes d’un bany net a prop cada poques hores. Oblida’t de portar un arsenal de tampons i compreses a la bossa. La majoria de copes es venen amb una bosseta de cotó o una capseta de la mida d’un pintallavis per guardar-les.

Durant el cicle, netejar la copa menstrual és molt senzill: només cal buidar-la i esbandir-la amb aigua freda. No s’ha d’usar sabó, ni tan sols sabó íntim, ja que aquests poden alterar el pH vaginal, que és la nostra primera barrera de protecció enfront dels bacteris. Per contra, sí que has d’assegurar-rentar-te les mans amb aigua i sabó abans i després de cada buidada.

Entre cicle i cicle la copa s’ha d’esterilitzar. Per això, la majoria de marques inclouen un recipient per poder esterilitzar-la al microones en només tres minuts. També la pots fer bullir durant 3-5 minuts.

La copa menstrual pot usar-se en dones que duen un DIU o l’anell vaginal anticonceptiu, tot i que sempre és recomanable consultar primer un especialista perquè ajudi a triar la copa adequada i expliqui com inserir-la per no interferir amb els anticonceptius.

Econòmica i ecològica

La manca d’informació i formació no fa més que agreujar l’estigma que continua sent menstruar en ple segle XXI. Això és especialment preocupant en països pobres on la desigualtat social entre gèneres es fa més evident i on el fet de no tenir accés als mitjans per tenir un bona higiene menstrual pot afectar les nines i dones en la vida diària, en l’educació (ja que és una causa habitual d’absentisme escolar), i fins i tot en les possibilitats de trobar feina o mantenir la que ja es té. És el que es coneix com a pobresa menstrual i afecta una de cada quatre dones a Europa: hauran de triar entre comprar menjar o productes d’higiene íntima. La copa menstrual és un producte que es postula com una fidel aliada en la lluita contra aquesta la pobresa menstrual, ja que costa uns 20-30 euros de mitjana i pot durar fins a deu anys.

Això també la converteix en l’opció més ecològica, ja que una dona podria usar unes 4-6 copes menstruals als llarg de la seva vida, davant dels 12.000 tampons i 6.000 compreses que es calcula que faria servir durant la seva edat fèrtil.

Alicia Burillo Santamaría és metgessa de família de l’Institut Balear de Pediatria