Què senten els adolescents?

Un rigorós estudi sobre les emocions dels adolescents de la província de Barcelona, desenvolupat per l'Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal de la Fundació Àmbit Ecologia Emocional de Barcelona, ha donat noves i interessants dades a partir de la mateixa mirada d'aquests joves. Un total de 2.450 adolescents d'entre 11 i 18 anys de 14 centres educatius públics i concertats de la província de Barcelona se sinceren sobre les seves emocions després de fer una autoexploració a través d'un qüestionari de 100 preguntes dividides en 10 àrees d'exploració (identitat, valors, conductes de risc, hàbits de la salut, comunicació familiar, tecnologies de la informació o la seva mirada sobre el món, entre d'altres).

L'estudi, elaborat i dut a terme per l'equip de recerca que dirigeixen els psicòlegs Jaume Soler i Mercè Conangla, s'ha fixat com a objectiu obtenir una visió panoràmica dels nivells de benestar i equilibri personal dels joves, tot explorant les seves percepcions relatives als reptes que encaren cada dia. A partir d'aquí, es vol detectar aspectes de millora i buscar opcions de resposta i eines per ajudar-los a assolir més salut i benestar emocional.

Els joves van respondre un qüestionari de 100 preguntes dividides en 10 àrees d'exploració

Dels 14 centres educatius de la província que hi han participat, un 62% són públics i un 38% són concertats. Del Barcelonès hi ha la Sagrada Família de Barcelona i l'Institut Júlia Minguell de Badalona; del Baix Llobregat, l'Ateneu Instructiu de Sant Joan Despí i l'Escola Garbí d'Esplugues de Llobregat; del Garraf, el Margalló de Vilanova i la Geltrú; de l'Alt Penedès hi han participat l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès, Vedruna-el Carme i l'Institut Escola Jacint Verdaguer, tots tres de Sant Sadurní d'Anoia; del Bages, la Joviat de Manresa; i del Moianès, l'Institut Moianès de Moià. La resta de centres participants són del Vallès Occidental: l'Institut Vacarisses de Vacarisses, Santa Clara de Sabadell i Joaquina de Vedruna i Vedruna-la Vall de Terrassa.

Una metodologia innovadora

La principal característica de l'estudi és que es tracta d'un qüestionari innovador, de creació pròpia de l’Institut de Recerca en Ecologia Emocional i Creixement Personal i que, per primer cop, ofereix una automirada dels adolescents, que se sinceren sobre els seus sentiments i visió del món i els seus reptes diaris. El qüestionari l'han contestat estudiants d’ESO, batxillerat i/o cicles formatius de grau mitjà o superior. Han puntuat la seva autoavalució en una escala d'1 a 6 (des de mai/gens fins a sempre/molt). Els valors obtinguts es comparen amb els ‘valors òptims’, prenent com a base criteris establerts pels investigadors.

Dins de l’àrea emocions, l’ítem més destacable és la dificultat en la gestió de la ira

Les àrees en què els joves s’han puntuat pitjor han sigut:noves tecnologies (-0,5/16), valors (7,1/25) i emocions (9,8/25). Dins de l’àrea emocions, l’ítem més destacable és la dificultat en la gestió de la ira. Dos exemples: una bona part dels enquestats afirmen “Quan m’enfado perdo el control” (3/1) i “Quan sento por em bloquejo” (2,8/1). En general, hi ha reconeixement de les emocions però dificultat per gestionar-les, així com certes dificultats de comunicació en el si de les famílies quan es toquen temes emocionals. En aquest sentit, la Fundació Ecologia Emocional, dintre del seu programa d’activitats, ha iniciat aquest any uns tallers gratuïts d’ecologia emocional dirigits als adolescents que han tingut una acollida excepcional. Una proposta creativa i dinàmica per convidar-los a descobrir eines i recursos que els ajudin a gestionar les seves emocions d’una manera ecològica.

El 'bullying', preocupant