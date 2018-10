Prevenir el suïcidi juvenil

El suïcidi és, actualment, la primera causa de mort entre els joves a Catalunya, per sobre dels accidents de trànsit. A tall d'exemple, segons dades de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques publicades aquest setembre, 1 de cada 10 estudiants universitaris té pensaments suïcides durant el primer any de carrera.

Amb aquestes dades de fons, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ha publicat una guia recurs, 'Encarem el suïcidi juvenil', en què pretén fer una radiografia de l'estat actual de la situació i abordar la temàtica en profunditat. La guia es divideix en dos grans blocs: el primer, centrat en la sensibilització i la prevenció, posant el focus en la salut mental i emocional dels joves; i el segon, focalitzat en l'acompanyament i el dol.

La major part de suïcidis de joves a Catalunya es produeixen a l'àrea metropolitana de Barcelona

Aquest recurs s'emmarca dins l'acció que impulsa el consell per abordar aquesta temàtica i arriba després que l'any passat ja organitzés una taula rodona sobre el tema que tenia com a objectiu trencar el silenci i plantar cara al suïcidi juvenil. Aquest any també han dut a terme la segona edició del curs 'Cuidem-nos' per treballar la salut emocional en el context dels espais associatius.

El suïcidi juvenil porta massa temps invisibilitzat a causa d'un tabú generalitzat i un estigma social vinculat a la salut mental i emocional. Com afirma Carles Pericas, responsable de l'àrea de salut del CNJC: "L'acte de treure's la vida és una acció individual que respon a una causa social i, com a problemàtica social que és, hem d'apel·lar a la responsabilitat col·lectiva. Cal que instal·lem el suïcidi en el debat públic per acabar amb el tabú".

Podeu consultar la guia aquí