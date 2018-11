Mentoria per a joves tutelats

Plataforma Educativa i la Universitat de Girona han presentat els primers resultats del programa europeu Sapere Aude, una iniciativa pionera que promou la mentoria per a joves sota tutela estatal, orientada a la millora dels resultats acadèmics. Plataforma Educativa és l'organització responsable de la coordinació del desenvolupament global d'aquest projecte d'àmbit europeu destinat a joves que viuen en centres residencials d'acció educativa, tant pel que fa al creixement personal com a la projecció acadèmica.



Ara fa uns dies, en l'acte de presentació del projecte Sapere Aude, la doctora en educació social Carme Montserrat, especialista en 'alternative care' (joves en entitats tutelades i sistemes d'atenció alternatius) i responsable de l'equip de recerca, va explicar com s'ha fet el seguiment i l'avaluació del programa pilot Sapere Aude. Juntament amb els responsables de l'equip de recerca de la UdG (ERIDIQV), mentors i responsables van exposar la seva experiència i les dades a tenir en compte per a futures edicions.

El programa Sapere Aude està orientat la millora dels resultats acadèmics de joves i infants que viuen en centres residencials





Un dels aspectes considerats clau per l'èxit de la mentoria aplicada a joves tutelats a través de persones voluntàries, ha estat la personalització de l'acció educativa entre mentor i mentorat: "Els joves agraeixen una mirada nova que depositi unes expectatives elevades sobre el procés formatiu i que, a més, els ofereix una atenció individual i exclusiva, els amplia el capital social i humà. I això repercuteix molt positivament en ells", segons va explicar David Ruiz, responsable de la coordinació del projecte Sapere Aude.



Anna Sunyer, presidenta de Fundació Plataforma Educativa, va destacar la sintonia dels valors subjacents en el projecte amb la missió de l'entitat "el valor cabdal de l'acció social i educativa és la millora en igualtat d'oportunitats de persones en situació de vulnerabilitat. Per això ens sentim tan orgullosos d'accions com les que desenvolupa el Sapere Aude".

La setmana passada van començar les formacions dels nous mentors i mentores que protagonitzaran la segona edició

La mentoria promou la relació entre persones voluntàries que ofereixen part del seu temps a acompanyar i donar suport a persones que estan en situacions de risc d’exclusió social. En el cas concret del projecte Sapere Aude, es dona suport a infants i joves tutelats.

El mentor dedica dues hores a la setmana, durant el curs escolar, a trobar-se amb l’infant/jove per donar-li suport i fer-li acompanyament en les tasques escolars/acadèmiques i/o personals que li puguin preocupar. Aquestes activitats es poden realitzar on convingui als participants i sempre s’ofereix la possibilitat de realitzar la sessió al centre on resideix el jove.





La setmana passada van començar les formacions dels nous mentors que protagonitzaran la segona edició, coordinada per la Fundació Resilis. S'espera incrementar el nombre de mentorats fins a un total de 30 parelles quan s'incorporin a la província de Girona, les mentories de Tarragona i les Terres de l'Ebre.