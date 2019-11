Educació contra les violències masclistes

La direcció general de Joventut, a través de l’Escola Efa, ofereix formació gratuïta arreu de Catalunya per prevenir situacions de violències masclistes en l’àmbit del lleure educatiu. Adreçada als professionals del territori que treballen a les cases de colònies, albergs, granges escola, escoles de natura i altres equipaments juvenils, els ofereix recursos per a la prevenció i eines per actuar en situacions de violències masclistes en l’àmbit del sector del lleure educatiu. L’Escola Efa està vinculada a l’Acellec, l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura.

Objectius

A través del curs, l’Escola Efa sensibilitzarà els professionals del sector del lleure en matèria de gènere i violències masclistes, i així es garantirà que les instal·lacions juvenils siguin un espai d’abordatge en el moment en què es donin situacions d’aquest tipus mitjançant la potenciació del paper educatiu del conjunt dels treballadors i treballadores en l’àmbit del gènere i en totes les fases per tractar les violències masclistes (prevenció, detecció, atenció i derivació).

Les inscripcions són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades

Arreu del territori

La direcció general de Joventut impulsa les sessions Formació de gènere i abordatge de les violències masclistes en el marc del pacte d’estat contra la violència de gènere. Les formacions tindran lloc a Barcelona, Girona, Cambrils, Olot, Centelles, les Borges Blanques i Navarcles durant les pròximes setmanes, i tindran una durada de 8 hores. Les inscripcions són gratuïtes, però cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. L’assistència dona dret a l’obtenció d’un certificat expedit per la direcció general de Joventut.