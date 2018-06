Dia 6 del Campus de Periodisme de l'ARA: ens acomiadem amb un informatiu molt especial

Èxit absolut de l'informatiu que els alumnes del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai han fet en directe aquest dissabte a la tarda davant de les famílies. Els nervis no han traït ningú i, com si ho haguessin fet tota la vida, els aprenents de periodistes han explicat al públic tot el que han fet i après aquests dies. Des del matí que van passar amb Antoni Bassas i Toni Padilla fins a les meduses que van trobar-se a la platja mentre jugaven a l'aigua.

També en directe els nois i noies han entrevistat el director de negoci de l'ARA, Oriol Canals, i el tinent d'alcalde del Prat de Llobregat, Sergi Alegre, a qui han preguntat sobre la seva feina a la ciutat on aquests dies ha tingut lloc el Campus de Periodisme.

Abans de donar pas als esports i al temps, els nois i noies han fet l'última entrevista, que era la més esperada: Neus Ballbé, l'actriu que interpreta la Pati Pla del Club Super3, ha respost les 18 preguntes que els aprenents de periodistes tenien preparades. De seguida ha arribat el moment més emotiu i inesperat de l'informatiu, quan han arrencat a cantar una cançó amb l'actriu.

Després de l'entrega dels diplomes i les orles ha arribat l'hora del comiat, i la sala s'ha omplert de llàgrimes i abraçades per aquests sis dies que els 44 alumnes del campus ja no oblidaran. Però deixem que ens ho expliquin ells mateixos, tal com ho han deixat escrit als diaris personals que ara volen compartir també amb les famílies i els lectors de l'ARA:

"Avui és l'últim dia. Hi ha hagut plors, abraçades, petons... però la tristesa no vol dir que hagi sigut un mal dia. Gràcies a tots per aquests dies". Bernat

"Ha sigut l'hòstia amb patinet". Guillem Torres

"Ahir a la nit vam pujar al terrat per veure les estrelles i acomiadar-nos. Hem abraçat la gent que més ens importava, i jo m'he emocionat molt". Pau Ribes

"Últims moments amb els companys, però els millors. Uns companys que recordaré sempre. Així doncs, aquest text no és sinó un agraïment a totes les persones que m'han acompanyat aquests 5 dies inoblidables". Roc Mañosa

"Avui he plorat el que no està escrit. Algun dia hem de quedar tots junts un altre cop". Arnau Ecke

Fins a la pròxima, petits periodistes!

Dissabte al 'Criatures' trobareu un recull de fotografies del campus, així com el dia a dia d'aquesta primera edició explicada a través del diari personal dels 44 nois i noies que hi han participat.