Coca-Cola obre les inscripcions dels Premis Buero de Teatre Jove

Amb l'inici del nou any, Coca-Cola torna a convocar el certamen de teatre jove pioner a Espanya, els Premis Buero de Teatre Jove, continuant així amb el seu compromís per oferir experiències enriquidores a joves de tot Espanya.

De temàtica lliure i en qualsevol llengua oficial de l'Estat, la 18a edició d'aquests premis s'obre incorporant noves modalitats, com monòlegs i audioteatres. Així, el certamen amplia els seus horitzons i obre per primera vegada en la seva història l'oportunitat de participar amb un monòleg, així com d'usar els àudios, que tant fan servir els joves en la seva forma diària de comunicar-se, per donar sortida a la seva creativitat i el seu talent. Amb aquesta novetat, Coca-Cola vol continuar oferint als joves del nostre país que visquin experiències inoblidables i enriquidores a través de nous formats en què puguin continuar expressant-se, aprenent a comunicar-se i treballar en equip mentre reforcen habilitats com la memorització, l'expressió o l'empatia.

Com a novetat, s'inclouen noves categories de premis que reconeixen formats com monòlegs i audioteatres

Beatriz Osuna, directora de la Fundació Coca-Cola, destaca la importància de desenvolupar projectes que promoguin el talent alhora que fan el mateix amb la diversitat i la inclusivitat: "Amb les noves vies de participació, volem fer saber als joves que tots, tant si porten temps fent teatre en grup com si mai han pujat a un escenari, tenen el seu lloc als Premis Buero. Volem que sàpiguen que tenen en nosaltres un públic desitjant veure els seus muntatges i veure el seu talent brillar".

Es consolida el format digital

Després de l'èxit de la passada edició, que es va transformar a l'àmbit digital després de la irrupció del covid-19, la nova edició dels Premis Buero continuarà desenvolupant-se en el plànol digital amb el suport de les comunitats educativa i artística. Les inscripcions ja estan obertes a la web de la Fundació Coca-Cola i els mesos de febrer i març se celebraran les formacions en línia en què docents, joves i professionals de renom de les arts escèniques intercanviaran coneixements.

A la primavera, arribaran les fases autonòmiques per conèixer els seleccionats nacionals per a la Setmana de Teatre al començament de l'estiu, quan es coneixeran els noms dels guanyadors de l'edició en una gala final. Un any més, s'impliquen en aquest certamen personalitats del món del teatre i institucions com el ministeri de Cultura i Esport a través de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, l'INAEM. A més, el jurat del certamen està format per figures reconegudes de l'escena, com Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez-Caba, Myriam Gallego, María Adánez i Fran Perea, que revisen les obres personalment i trien els guanyadors.

Des de la seva creació el 2003, 85.580 joves de 4.244 grups d'entre 14 i 21 anys han fet dels Premis Buero de Teatre Jove el certamen de teatre jove referència del nostre país.