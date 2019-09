Dia 3 del Campus de Periodisme i Humor: visitem l’ARA i Catalunya Ràdio

No estava previst al programa, però per petició popular els 40 nois i noies del Campus de Periodisme i Humor de l’ARA i Fundesplai han tornat aquest dimecres a la redacció del diari, al carrer de la Diputació 119, on hi van ser per primera vegada l’any passat. “Hi serà l’Antoni Bassas?”, es preguntaven minuts abans d’entrar, delerosos de trobar-se el mestre de cerimònies que va inaugurar l’edició del 2018.

Antoni Bassas era fora de la redacció, però els participants del Campus sí que s’han retrobat amb Xavier Bertral, cap de fotografia de l’ARA, amb qui l’any passat van fer una sessió fotogràfica (passada per aigua) al Parc de Bombers. Amb ell, els nois i noies han pogut veure com s’han seleccionat les imatges que el dia anterior havien fet a la platja del Prat de Llobregat i que han estat publicades avui a l’edició digital del diari.

A la redacció també s’han retrobat amb Toni Padilla, cap de la secció d’esports, que l’any passat va fer el taller inaugural de ràdio juntament amb Antoni Bassas i a qui els assistents al Campus han tornat a cosir a preguntes, cosa que ha demostrat, un cop més, que la seva curiositat no té aturador.

Visita a l’'APM?'

Després de la visita a la redacció de l’ARA –d’on els nois i noies han sortit carregats de llibres– ha arribat el moment de plantar-se als estudis de Catalunya Ràdio. Allà han assistit en directe al programa ‘APM?’, presentat per Xavi Cazorla, i un dels participants del Campus, Bruno Domingo, fins i tot s’ha animat a fer una imitació de Mariano Rajoy en directe.

A part d’assistir a l’emissió del programa, els nens han fet una visita a les instal·lacions de Catalunya Ràdio, des de la redacció d’’El matí de Catalunya Ràdio’ fins als estudis on es graven els butlletins i les sales on es connecta amb els corresponsals.

Demà, quart dia de Campus, dos dels ninotaires de l’ARA –Manel Fondevila i Juanjo Saez– visitaran l’Alberg de Centre Esplai i faran un taller sobre vinyetisme.