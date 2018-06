Dia 3 del Campus de Periodisme de l’ARA: visitem la redacció del diari i Ràdio Estel

Ha arribat el dia. Després de familiaritzar-se amb els micròfons, el paper i les càmeres, els nens i nenes del Campus de Periodisme de l'ARA i Fundesplai han agafat el metro des de l'Alberg Centre Esplai i s'han plantat a la redacció del diari ARA i a l'estudi de Ràdio Estel, on han pogut veure en directe com treballen els periodistes de debò.

A la redacció de l'ARA, el grup més matiner del Campus s'ha unit al cafè diari d'Antoni Bassas i Toni Padilla, a qui ja van conèixer dilluns durant un taller de ràdio on els dos periodistes van ensenyar els nens a narrar un partit de futbol.

Els aprenents de periodistes s'han colat al cafè d'Antoni Bassas i Toni Padilla

El segon grup de nois i noies ha estat rebut per la directora de l'ARA, Esther Vera, que just en aquells moments sortia de 'la peixera', la sala on es reuneix amb els caps de secció i els subdirectors per decidir els temes que es tractaran al diari.

Els 44 nois i noies participants en el Campus de periodisme del @diariARA i @fundesplai avui han visitat la redacció del diari. Han estat rebuts per la directora, @estherveraARA i han conegut les diferents seccions. pic.twitter.com/oEwuinUQP0 — Josep Valls Hausmann (@Josepvallsh) 27 de juny de 2018

Els joves aprenents de periodistes han fet un tour per totes les seccions del diari, on han pogut conèixer de viva veu en què consisteix la feina dels periodistes que hi treballen.

Una de les seccions que més els ha cridat l'atenció ha estat la de Mèdia, sobretot quan han descobert que una de les feines que fan els periodistes que hi treballen és veure sèries. Els aprenents de periodistes han estat d'acord que 'Stranger Things', 'Merlí' i 'Plats Bruts' són algunes de les sèries que més els agraden.

La visita al plató també ha estat molt especial, ja que els nois i noies del Campus han pogut descobrir com funciona el croma, i alguns fins i tot s'han atrevit a fer la previsió meteorològica.

Amb Xavier Bertral, cap de fotografia de l'ARA, els joves del Campus han vist com funcionen les agències.

Mentrestant, a Ràdio Estel, la resta del grup ha visitat l'estudi. Primer, el tècnic Xavi Aguilar els ha fet una petita visita guiada perquè coneguessin els estudis i el control central, i poguessin entendre com és possible que allò que es diu des dels estudis arribi a tot Catalunya.

Després, la canalla ha afrontat el repte de crear un programa de ràdio que pròximament serà emès per Ràdio estel. Tots ells han passat per davant del micro per donar forma als continguts d’un 'magazine', un programa de gairebé 20 minuts de durada en el qual hi ha hagut temps per la informació, l’entrevista i una tertúlia on els mateixos joves han explicat com veuen la situació del periodisme i per què els interessa aquest món.

Un grup de 44 nens/es del Campus d'estiu de @diariARA i @fundesplai estan fent una pràctica de ràdio a RàdioEstel! pic.twitter.com/HfdcwMI49N — Radio Estel ﻥ (@radioestel) 27 de juny de 2018

A la tarda, els nois i noies han tornat a agafar el metro per fer una de les activitats lúdiques que esperaven amb més ganes: una Scape Room. Demà, els joves aprenents de periodistes començaran el dia amb un taller de televisió impartit per l'equip multimèdia de l'ARA, liderat per la periodista Alba Om, i un altre sobre YouTube, amb una professional de Google i un representant de 'youtubers'.