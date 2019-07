Dia 1 del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai: ens posem davant dels micròfons amb Antoni Bassas

Amb nervis i emoció, un total de 88 nens i nenes s’han desplaçat aquest matí al Prat de Llobregat per inaugurar la segona edició del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, una cita que té lloc a l’alberg Centre Esplai des d’avui fins dissabte, 6 de juliol. La iniciativa va néixer l’any passat de la mà del grup d’innovació del diari i, arran de l’èxit d’aquella primera edició, aquest any les places s’han duplicat i la programació s’ha reforçat amb més tallers i més activitats. Aquesta segona edició del Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai, a més, compta amb la col·laboració de la SER Catalunya i Els 40, Ràdio Estel i la casa de fotografia Foto Casanova, així com el patrocini de Mercabarna.

El primer dia no podria haver començat amb més força, i els 88 nens i nenes del Campus han passat per quatre tallers diferents: ràdio esportiva amb els periodistes de l’ARA Antoni Bassas i Natàlia Arroyo; radiofórmula amb el locutor d’Els 40 Víctor de la Torre, ràdio informativa amb la periodista Soledad Domínguez, de la SER; i, finalment, imatge i marca personal a les xarxes socials amb el periodista de l’ARA Sergi Santiago.

"Heu de ser els ulls de la gent"

Amb Antoni Bassas i Natàlia Arroyo, els petits periodistes han après a fer connexions en directe des del terreny de joc i han practicat diverses maneres de cantar els gols, una tasca que aviat s’han adonat que no és tan senzilla com sembla. Bassas i Arroyo els han donat alguns consells que els nens i nenes han corregut a anotar a les seves llibretes: “A la ràdio, la persona que parla és els ulls de la gent”, els ha dit Bassas, que ha insistit que “l’oient ha de tenir una idea molt precisa del que està passant”. “També heu de tenir vocabulari i dominar molts registres. Sabeu què és el millor que podeu fer per aconseguir-ho? Llegir, llegir i llegir”, els ha recomanat. Arroyo, per la seva banda, ha ensenyat als nens a prioritzar la informació: “Què és el més important per al vostre oient? Tingueu-ho sempre present”.

Víctor de la Torre, locutor d’Els 40, també ha demanat als nois i noies del Campus que tinguin molt present l’oient. “Un locutor mai ha de molestar”, els ha assenyalat, mentre els explicava alguns dels trucs per jugar amb la música a la ràdio. Amb De la Torre, els participants del Campus s’han posat darrere del micròfon per presentar, amb la màxima professionalitat, les cançons del moment.

Els micròfons han continuat oberts per al taller de ràdio informativa amb Soledad Domínguez, periodista de la SER Catalunya. Amb Domínguez, els aprenents de periodista han fet un exercici ben complicat que han superat amb nota: en quaranta-cinc minuts, havien de preparar un butlletí informatiu amb notícies fresques. Així doncs, han hagut d’aprendre a repartir-se les tasques (hi havia redactors, directors, locutors, enviats especials…) i a estar pendents del rellotge. “El periodista és aquella gent que explica a la gent coses que passen a la gent”, els ha animat Domínguez.

Finalment, amb Sergi Santiago, periodista de l’edició digital de l’ARA, els aprenents de periodista han descobert les millors estratègies per comunicar-se professionalment a les xarxes, amb un debat sobre la necessitat de ser respectuosos amb la resta d’usuaris, respectar la privacitat de tothom i tenir ben present que qualsevol contingut que es publica a les xarxes s’hi pot quedar per sempre. “Si algun dia penseu en publicar alguna cosa, penseu abans si us faria vergonya que els vostres pares la veiessin. Si la resposta és que us faria vergonya, no la publiqueu”, els ha aconsellat Santiago.

Demà, més activitats i dos convidats sorpresa

El Campus de Periodisme de l’ARA i Fundesplai continuarà demà amb més activitats i dos convidats sorpresa: els aprenents de periodista entrevistaran dos personatges coneguts i sortiran al carrer en una gimcana en què hauran de contrastar la veracitat de diverses notícies, amb algunes pistes falses que hauran d’investigar. Al llarg de la setmana, el matí es dedicarà als tallers periodístics i, les tardes, a les activitats habituals d’unes colònies: vela i surf, sortides de descoberta al delta del Llobregat, jocs de misteri… I moltes més coses.